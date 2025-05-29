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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Глава МИД Турции предупредил Россию: Если не проявите гибкость...

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Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия может оказаться в невыгодном положении в глазах США, если не продолжит проявлять гибкость в мирном процессе вокруг Украины. Об этом турецкий министр заявил перед визитом в Киев. По его словам, Украина и Европа проявили гибкость в вопросе адаптации к позиции США.

«США также играют важную роль (посредника), — цитирует Хакана Фидана агентство Anadolu.— У президента США Дональда Трампа есть воля, которую он продемонстрировал с самого начала. Украинская и европейская стороны проявили гибкость относительно адаптации к позиции США. Не проявляя аналогичную гибкость, Россия может оказаться в невыгодном положении в глазах США».

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