«Карабах» «с радостью» готов сыграть с тебризским «Трактором»

«Еще раз поздравляю тебризскую команду с чемпионством! Мы рады сыграть с «Трактором». Главное, чтобы наши графики совпали, и клубы нашли дату для этой игры. У нас разные календари. Мы в Европе, они - в Азии. Если помните, мы проводили дружеский матч с «Галатасараем», - заявил Гурбан Гурбанов.

«Это будет большой праздник. С радостью сыграем!», - добавил президент «Карабаха» Тахир Гезяль.

Напомним, в этом сезоне «Трактор» впервые в истории стал чемпионом Ирана.