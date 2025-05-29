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«Карабах» «с радостью» готов сыграть с тебризским «Трактором»

Отдел спорта
20:55 259

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов на сегодняшнем мероприятии, посвященном чемпионству клуба, заявил, что агдамская команда готова провести товарищеский матч с чемпионом Ирана тебризским «Трактором».

«Еще раз поздравляю тебризскую команду с чемпионством! Мы рады сыграть с «Трактором». Главное, чтобы наши графики совпали, и клубы нашли дату для этой игры. У нас разные календари. Мы в Европе, они - в Азии. Если помните, мы проводили дружеский матч с «Галатасараем», - заявил Гурбан Гурбанов.

«Это будет большой праздник. С радостью сыграем!», - добавил президент «Карабаха» Тахир Гезяль.

Напомним, в этом сезоне «Трактор» впервые в истории стал чемпионом Ирана.

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