Альянс занимает жёстко антироссийскую позицию, называя Российскую Федерацию «врагом армянского народа». В 2023 году эта структура заключила контракт с американской лоббистской компанией The Livingston Group, поручив ей ведение пропагандистской кампании против России и Азербайджана . Любопытно, что в прошлом The Livingston Group получала многомиллионные заказы от правительств Азербайджана и Турции. Что, впрочем, не помешало ей провести в США в 2024 году серию мероприятий, направленных на дискредитацию Азербайджанской Республики.

Основательница SGS, Жаклин Хальбиг фон Шлеппенбах, входит в совет Национального католического молитвенного завтрака. В который также входит Леонард Лео — один из ключевых архитекторов реформы федеральной судебной системы США при администрации Трампа. Кроме того, фон Шлеппенбах является членом консультативного Совета европейской консалтинговой компании LupoKorn, основанной Яном Рафаэлем Лупомески - бывшим советником экс-президента Чехии Вацлава Клауса.

Интересно, что в состав совета LupoKorn входит и Ян Фигель — бывший еврокомиссар, в прошлом связанный с Clementy Group - организацией, имеющей прочные связи с Русской православной церковью. В начале текущего года эта компания попала в центр внимания американских сенаторов после того, как выяснилось, что она финансировала визит Тулси Габбард в Ватикан. Речь идет о той самой Тулси Габбард, которая в 2017 году незаконно посетила оккупированные территории Азербайджана, в том числе, Шушу, за что была внесена в чёрный список Министерства иностранных дел Азербайджана.

Компания Sovereign Global Solutions также зарегистрировалась в качестве лоббиста международной католической благотворительной организации Aid to the Church in Need International, что свидетельствует о намерениях укрепить связи с христианскими правыми кругами.

Результатом сотрудничества между группировкой Сефиляна и SGS стала инициатива, в рамках которой американские христианские организации начали кампанию в защиту арестованных в Азербайджане карабахских сепаратистов, включая Рубена Варданяна. В марте 2025 года от имени коалиции христианских лидеров США было направлено письмо Дональду Трампу с просьбой предпринять меры для освобождения «23 христианских узников», якобы удерживаемых в Баку.