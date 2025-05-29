В последние годы армянское правительство и националистические круги активизировали деятельность по продвижению своих интересов в Соединённых Штатах Америки. Как стало известно, Республика Армения заключила соглашение с американской фирмой Mercury Public Affairs, целью которого является лоббирование в Вашингтоне армянских интересов. Согласно официальным данным, представленным в Министерство юстиции США в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), договор с посольством Армении вступил в силу 1 апреля 2025 года. Согласно условиям контракта, Mercury обязуется оказывать консультационные услуги за ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов США. В перечень услуг входит продвижение геополитической и стратегической значимости Армении, как ключевого партнёра Соединённых Штатов на Южном Кавказе с учётом региональных и глобальных интересов. Примечательно, что ранее, с 2018-го по октябрь 2020 года, компания Mercury Public Affairs работала по аналогичному контракту с посольством Турции в Вашингтоне. Однако после начала 44-дневной войны в Карабахе армянская диаспора в США инициировала кампанию давления на эту фирму, обвинив правительство Турции в поддержке Азербайджана. Под давлением Армянского национального комитета Америки компания была вынуждена расторгнуть контракт с Анкарой, несмотря на то, что его сумма составляла миллион долларов в год. До января 2022 года Mercury также сотрудничала с турецко-американским деловым советом (TAIK), учреждённым при Управлении по внешнеэкономическим связям Турции.

Тем временем, наряду с официальной армянской дипломатией, в США активно действует и политическая группировка радикального толка — Армянский национально-демократический альянс, сформированный на базе вооружённой армянской террористической организации «Сасна Црер». Один из лидеров альянса, Жирайр Сефилян, командовал во время первой Карабахской войны добровольческим батальоном «Шуша». После апрельских боёв 2016 года, когда вооружённые силы Азербайджана прорвали армянскую линию обороны и освободили стратегически важные высоты Лелетепе и Талыш, Сефилян инициировал вооружённое восстание против тогдашнего правительства Армении. В июле того же года соратники Сефиляна захватили здание полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване. После переговоров они сдались властям и были арестованы. Однако в 2018 году, с приходом к власти Никола Пашиняна, члены «Сасна Црер» были амнистированы, после чего освобождённые радикалы сформировали Национально-демократический альянс и начали политическую деятельность. Альянс занимает жёстко антироссийскую позицию, называя Российскую Федерацию «врагом армянского народа». В 2023 году эта структура заключила контракт с американской лоббистской компанией The Livingston Group, поручив ей ведение пропагандистской кампании против России и Азербайджана. Любопытно, что в прошлом The Livingston Group получала многомиллионные заказы от правительств Азербайджана и Турции. Что, впрочем, не помешало ей провести в США в 2024 году серию мероприятий, направленных на дискредитацию Азербайджанской Республики.

В частности, в Конгрессе и американских средствах массовой информации были организованы слушания и публикации, утверждавшие, что в Карабахе якобы происходила «этническая чистка армянского населения». Также в рамках соглашения эта компания обязалась содействовать политическому выходу Армении из зоны влияния Российской Федерации. По данным источников, группировка Сефиляна заключила контракт с политическим консультантом Элиасом Герасулисом, который до прихода Дональда Трампа к власти работал в лоббистской структуре Moran Global Strategies. После возвращения Трампа в Белый дом группировка изменила тактику и сосредоточилась на установлении связей с администрацией нового президента США. Учитывая тесные связи Трампа с евангелистскими кругами, Сефилян и его окружение выбрали в качестве посредника лоббистскую фирму Sovereign Global Solutions (SGS), имеющую связи с христианскими движениями и Республиканской партией США. По информации источников haqqin.az, SGS заключила с Национально-демократическим альянсом контракт, в котором четко обозначена цель - противодействие российскому влиянию в Армении и содействие развитию стратегического партнёрства Армении с Западом. Источники отмечают, что выход на эту фирму был осуществлён через армянскую диаспору в США.

Основательница SGS, Жаклин Хальбиг фон Шлеппенбах, входит в совет Национального католического молитвенного завтрака. В который также входит Леонард Лео — один из ключевых архитекторов реформы федеральной судебной системы США при администрации Трампа. Кроме того, фон Шлеппенбах является членом консультативного Совета европейской консалтинговой компании LupoKorn, основанной Яном Рафаэлем Лупомески - бывшим советником экс-президента Чехии Вацлава Клауса. Интересно, что в состав совета LupoKorn входит и Ян Фигель — бывший еврокомиссар, в прошлом связанный с Clementy Group - организацией, имеющей прочные связи с Русской православной церковью. В начале текущего года эта компания попала в центр внимания американских сенаторов после того, как выяснилось, что она финансировала визит Тулси Габбард в Ватикан. Речь идет о той самой Тулси Габбард, которая в 2017 году незаконно посетила оккупированные территории Азербайджана, в том числе, Шушу, за что была внесена в чёрный список Министерства иностранных дел Азербайджана. Компания Sovereign Global Solutions также зарегистрировалась в качестве лоббиста международной католической благотворительной организации Aid to the Church in Need International, что свидетельствует о намерениях укрепить связи с христианскими правыми кругами. Результатом сотрудничества между группировкой Сефиляна и SGS стала инициатива, в рамках которой американские христианские организации начали кампанию в защиту арестованных в Азербайджане карабахских сепаратистов, включая Рубена Варданяна. В марте 2025 года от имени коалиции христианских лидеров США было направлено письмо Дональду Трампу с просьбой предпринять меры для освобождения «23 христианских узников», якобы удерживаемых в Баку.

Формально Сефилян и его альянс находятся в оппозиции к правительству Армении, однако в экспертных кругах их всё чаще называют идеологическими союзниками и даже инструментом официального Еревана. Существует мнение, что армянское руководство использует радикалов для ведения в США антиазербайджанской пропаганды под прикрытием «оппозиционной инициативы». В феврале 2025 года, спустя две недели после инаугурации Дональда Трампа, премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Вашингтон, где принял участие в Международном саммите по вопросам свободы вероисповедания и в Национальном католическом молитвенном завтраке, на котором присутствовал президент США. Пашинян также провёл переговоры в Белом доме с вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Вскоре после этого визита Национально-демократический альянс подписал соглашение с SGS. Учитывая, что фон Шлеппенбах входит в совет организаторов молитвенного завтрака, данный факт трудно считать совпадением. Во время пребывания в Вашингтоне Пашинян провёл встречи с представителями обеих палат Конгресса, включая члена Палаты представителей Фрэнка Паллоне, сенатора Роджера Уикера и конгрессменов Энди Харриса и Ричарда Хадсона — все они являются представителями Республиканской партии.