USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Путин довел вдову экс-премьера Японии до слез

ВИДЕО
21:05 196

Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с вдовой убитого экс-премьера Японии Синдзо Абе Акиэ Абэ, пишут российские СМИ.

Акиэ расплакалась, слушая воспоминания Путина о своем муже.

Синдзо Абэ умер 8 июля 2022 года после совершенного на него вооруженного покушения в городе Нара. Там Абэ выступал, чтобы поддержать баллотирующегося в верхнюю палату парламента кандидата от Либерально-демократический партии (ЛДП) за два дня до парламентских выборов.

На второй минуте своего выступления Абэ получил огнестрельное ранение в шею и левую часть грудной клетки. Официальной причиной смерти названа потеря крови. Политику было 67 лет. Нападавшим оказался 41-летний житель города Нара Тецуя Ямагами, ранее, в 2000-е гг. – до 2005 г., по данным источников телеканала NHK, служивший в Силах самообороны Японии (официальное название армии страны).

Опять Стамбул, опять Мединский
Опять Стамбул, опять Мединский ОБНОВЛЕНО 21:11
21:11 3412
Пакистан начал войну с Афганистаном
Пакистан начал войну с Афганистаном видео; обновлено 20:46
20:46 3001
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры все еще актуально
14:20 6400
Отдай череп, отдай череп, отдай!..
Отдай череп, отдай череп, отдай!.. наша аналитика
18:34 3050
Первый прецедент: арестован за нарушение санкций
Первый прецедент: арестован за нарушение санкций главная тема; все еще актуально
12:11 6712
Глава МИД Турции предупредил Россию: Если не проявите гибкость...
Глава МИД Турции предупредил Россию: Если не проявите гибкость...
20:25 1324
США готовятся к воздушным боям с Россией
США готовятся к воздушным боям с Россией
20:13 1357
КНДР заваливает Россию оружием
КНДР заваливает Россию оружием
19:39 1730
Худой мир Израиля и ХАМАС
Худой мир Израиля и ХАМАС ОБНОВЛЕНО 21:13
21:13 1326
Фидан едет в Киев с надеждой
Фидан едет в Киев с надеждой
19:09 1102
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа Павел Гавличек комментирует для haqqin.az
19:06 734

ЭТО ВАЖНО

Опять Стамбул, опять Мединский
Опять Стамбул, опять Мединский ОБНОВЛЕНО 21:11
21:11 3412
Пакистан начал войну с Афганистаном
Пакистан начал войну с Афганистаном видео; обновлено 20:46
20:46 3001
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры все еще актуально
14:20 6400
Отдай череп, отдай череп, отдай!..
Отдай череп, отдай череп, отдай!.. наша аналитика
18:34 3050
Первый прецедент: арестован за нарушение санкций
Первый прецедент: арестован за нарушение санкций главная тема; все еще актуально
12:11 6712
Глава МИД Турции предупредил Россию: Если не проявите гибкость...
Глава МИД Турции предупредил Россию: Если не проявите гибкость...
20:25 1324
США готовятся к воздушным боям с Россией
США готовятся к воздушным боям с Россией
20:13 1357
КНДР заваливает Россию оружием
КНДР заваливает Россию оружием
19:39 1730
Худой мир Израиля и ХАМАС
Худой мир Израиля и ХАМАС ОБНОВЛЕНО 21:13
21:13 1326
Фидан едет в Киев с надеждой
Фидан едет в Киев с надеждой
19:09 1102
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа Павел Гавличек комментирует для haqqin.az
19:06 734
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться