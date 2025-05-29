Путин довел вдову экс-премьера Японии до слез

Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с вдовой убитого экс-премьера Японии Синдзо Абе Акиэ Абэ, пишут российские СМИ.

Акиэ расплакалась, слушая воспоминания Путина о своем муже.

Синдзо Абэ умер 8 июля 2022 года после совершенного на него вооруженного покушения в городе Нара. Там Абэ выступал, чтобы поддержать баллотирующегося в верхнюю палату парламента кандидата от Либерально-демократический партии (ЛДП) за два дня до парламентских выборов.

На второй минуте своего выступления Абэ получил огнестрельное ранение в шею и левую часть грудной клетки. Официальной причиной смерти названа потеря крови. Политику было 67 лет. Нападавшим оказался 41-летний житель города Нара Тецуя Ямагами, ранее, в 2000-е гг. – до 2005 г., по данным источников телеканала NHK, служивший в Силах самообороны Японии (официальное название армии страны).