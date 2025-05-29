USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Саргсян предстанет перед судом

21:27 1009

Материалы уголовного дела против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна по обвинению во взяточничестве на сумму около 3 миллионов долларов были представлены в суд совместно с обвинительным актом.

Как пишут армянские СМИ, согласно обвинительному акту, Серж Саргсян получил взятку от предпринимателя Сильвы Амбаркумян через посредников, чтобы не препятствовать процессу продажи принадлежащей ей компании.

Утверждается, что часть денег в размере 2 миллионов 660 тысяч долларов была переведена наличными, а 325 тысяч долларов-через банк.

По этому делу также обвиняются бывший посол Армении в Ватикане Микаэль Минасян и бизнесмен Самвел Майрапетян.

Отметим, что Микаэль Минасян - зять Сержа Саргсяна.

Чехия заявляет: Россия должна проиграть
Чехия заявляет: Россия должна проиграть
22:41 306
Русские разозлились на сербов. Сербы пообещали исправиться
Русские разозлились на сербов. Сербы пообещали исправиться ОБНОВЛЕНО 22:35
22:35 3194
Из Йемена обстреливают Тель-Авив
Из Йемена обстреливают Тель-Авив ВИДЕО
22:22 412
Азербайджан обыграл Англию и вышел в полуфинал чемпионата мира
Азербайджан обыграл Англию и вышел в полуфинал чемпионата мира ОБНОВЛЕНО 21:35
21:35 3569
США думают, нужен ли им Мединский
США думают, нужен ли им Мединский ОБНОВЛЕНО 22:12
22:12 5154
Пакистан начал войну с Афганистаном
Пакистан начал войну с Афганистаном видео; обновлено 20:46
20:46 5824
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры все еще актуально
14:20 6980
Отдай череп, отдай череп, отдай!..
Отдай череп, отдай череп, отдай!.. наша аналитика
18:34 4147
Первый прецедент: арестован за нарушение санкций
Первый прецедент: арестован за нарушение санкций главная тема; все еще актуально
12:11 7186
Глава МИД Турции предупредил Россию: Если не проявите гибкость...
Глава МИД Турции предупредил Россию: Если не проявите гибкость...
20:25 3007
США готовятся к воздушным боям с Россией
США готовятся к воздушным боям с Россией
20:13 2708

ЭТО ВАЖНО

Чехия заявляет: Россия должна проиграть
Чехия заявляет: Россия должна проиграть
22:41 306
Русские разозлились на сербов. Сербы пообещали исправиться
Русские разозлились на сербов. Сербы пообещали исправиться ОБНОВЛЕНО 22:35
22:35 3194
Из Йемена обстреливают Тель-Авив
Из Йемена обстреливают Тель-Авив ВИДЕО
22:22 412
Азербайджан обыграл Англию и вышел в полуфинал чемпионата мира
Азербайджан обыграл Англию и вышел в полуфинал чемпионата мира ОБНОВЛЕНО 21:35
21:35 3569
США думают, нужен ли им Мединский
США думают, нужен ли им Мединский ОБНОВЛЕНО 22:12
22:12 5154
Пакистан начал войну с Афганистаном
Пакистан начал войну с Афганистаном видео; обновлено 20:46
20:46 5824
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры все еще актуально
14:20 6980
Отдай череп, отдай череп, отдай!..
Отдай череп, отдай череп, отдай!.. наша аналитика
18:34 4147
Первый прецедент: арестован за нарушение санкций
Первый прецедент: арестован за нарушение санкций главная тема; все еще актуально
12:11 7186
Глава МИД Турции предупредил Россию: Если не проявите гибкость...
Глава МИД Турции предупредил Россию: Если не проявите гибкость...
20:25 3007
США готовятся к воздушным боям с Россией
США готовятся к воздушным боям с Россией
20:13 2708
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться