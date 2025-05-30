Апелляционный суд встал на сторону Трампа

Федеральный апелляционный суд США удовлетворил ходатайство администрации президента Дональда Трампа о приостановлении исполнения решения суда по международной торговле в Нью-Йорке, который постановил, что тарифы, введенные президентом, являются незаконными.
Поскольку тарифы фактически не вступили в силу, решение апелляционного суда не восстанавливает отмененные тарифы, а позволяет администрации продвигать их введение до принятия окончательного решения по апелляции.
*** 21:57
Федеральный суд в округе Колумбия приостановил действие пошлин на товары из Китая, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Суд признал пошлины незаконными. Соответствующее решение вынес судья Рудольф Контрерас.
Суд также решил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту США права на введение подобных ограничений.
Речь идет о пошлинах, связанных с торговыми практиками Китая, которые Вашингтон считает «неправомерными», и проблемой поставок синтетических опиоидов.
Решение суда предусматривает временную приостановку сбора пошлин и вступит в силу через 14 дней, чтобы дать возможность для обжалования в апелляционной инстанции.