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Апелляционный суд встал на сторону Трампа

ОБНОВЛЕНО 01:24
01:24 947

Федеральный апелляционный суд США удовлетворил ходатайство администрации президента Дональда Трампа о приостановлении исполнения решения суда по международной торговле в Нью-Йорке, который постановил, что тарифы, введенные президентом, являются незаконными.

Поскольку тарифы фактически не вступили в силу, решение апелляционного суда не восстанавливает отмененные тарифы, а позволяет администрации продвигать их введение до принятия окончательного решения по апелляции.

*** 21:57 

Федеральный суд в округе Колумбия приостановил действие пошлин на товары из Китая, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Суд признал пошлины незаконными. Соответствующее решение вынес судья Рудольф Контрерас.

Суд также решил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту США права на введение подобных ограничений.

Речь идет о пошлинах, связанных с торговыми практиками Китая, которые Вашингтон считает «неправомерными», и проблемой поставок синтетических опиоидов.

Решение суда предусматривает временную приостановку сбора пошлин и вступит в силу через 14 дней, чтобы дать возможность для обжалования в апелляционной инстанции.

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