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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Из Йемена обстреливают Тель-Авив

ВИДЕО
22:22 413

Хуситы совершают обстрел территории Израиля, включая Тель-Авив, пишут израильские СМИ.

Сообщается, что в Тель-Авиве остановлен футбольный матч.

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