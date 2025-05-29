Из Йемена обстреливают Тель-Авив

Хуситы совершают обстрел территории Израиля, включая Тель-Авив, пишут израильские СМИ.
Сообщается, что в Тель-Авиве остановлен футбольный матч.
May 29, 2025
Хуситы совершают обстрел территории Израиля, включая Тель-Авив, пишут израильские СМИ.
Сообщается, что в Тель-Авиве остановлен футбольный матч.
May 29, 2025
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