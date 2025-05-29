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Чехия заявляет: Россия должна проиграть

22:41 312

Прага останется надежным членом ЕС и НАТО и признает необходимость поражения России в войне с Украиной, следует из новой концепции внешней политики Чехии, утвержденной правительством страны. О принятом документе сообщили в МИД Чехии.

«Правительство утвердило новую структуру внешней политики, которая обновляет Рамочную программу 2015 года и непосредственно соответствует Стратегии безопасности на 2023 год», – говорится в публикации.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, комментируя новую концепцию, заявил, что в жизненных интересах Чехии, чтобы Россия не добилась успеха и можно было ее эффективно удержать от планов любой агрессии в Европе. При этом он считает Москву источником не только физической угрозы.

Помимо этого, в концепции Россия обвиняется в информационных атаках, манипулировании информацией, а также ведении деятельности, подрывающей доверие к институтам демократии.

«Тактика Кремля усиливается — как в физической сфере, так и в цифровом пространстве. Только в Европе Россия несет ответственность более чем за 80% манипуляций информацией», — заявил позже Липавский на конференции «Устойчивая Европа» в Праге.

Помимо России, глава МИД Чехии назвал в числе угроз для своей страны и Китай, который, по словам министра, также совершает информационные диверсии.

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