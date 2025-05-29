Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед

То, что Дональд Трамп неравнодушен к Владимиру Путину и всячески облегчает ему и России жизнь, стало уже общим местом. Среди пояснений нередко звучит, что США хотят сосредоточиться на приоритете: на противостоянии с главным геополитическим оппонентом – Китаем, на Россию не следует тратить внимание и силы. Но, присмотревшись поближе, можно увидеть, что не только другу Владимиру, но и другу Си американский президент активно подыгрывает. Китай обходит Соединенные Штаты по достижениям в области биофармакологической индустрии. К такому заключению в прошлом месяце пришла назначенная Конгрессом независимая Национальная комиссия по вопросам развития биотехнологии.

Двухпартийная комиссия, в которую вошли конгрессмены, ученые, лидеры индустрии и специалисты по разведке и национальной безопасности, на протяжении двух лет анализировала информацию, ее выводы неутешительны: чтобы компенсировать намечающееся отставание от Китая в этой области, необходимо интенсивно вкладываться в биотехнологии на национальном уровне, причем начинать это нужно было еще вчера. Китай этим занимался последние два десятка лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году Китай зарегистрировал больше 7100 клинических испытаний, в то время как США - около шести тысяч. Кстати, решение о выходе из ВОЗ – одно из первых распоряжений Дональда Трампа на президентском посту. Как пишет издание Axios, Пекин и Шанхай являются городами-лидерами в мире по количеству лабораторий и исследовательских площадок. С большим отставанием на третьем месте идет Бостон. Количество патентов в области фармакологии и медицинских технологий выросло в Китае за последнее десятилетие на 379%. Согласно прогнозу инвестиционного банка Stifel, в этом году 37% лицензированных молекул большие фармацевтические компании мира получат из Китая.