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Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед

наш комментарий
Фарид Исаев, автор haqqin.az
29 мая 2025, 23:12 1275

То, что Дональд Трамп неравнодушен к Владимиру Путину и всячески облегчает ему и России жизнь, стало уже общим местом. Среди пояснений нередко звучит, что США хотят сосредоточиться на приоритете: на противостоянии с главным геополитическим оппонентом – Китаем, на Россию не следует тратить внимание и силы. Но, присмотревшись поближе, можно увидеть, что не только другу Владимиру, но и другу Си американский президент активно подыгрывает.

Китай обходит Соединенные Штаты по достижениям в области биофармакологической индустрии. К такому заключению в прошлом месяце пришла назначенная Конгрессом независимая Национальная комиссия по вопросам развития биотехнологии.

На словах озабоченный вопросами национальной безопасности президент наносит своей стране непоправимый урон. И ведь он еще только начал

Двухпартийная комиссия, в которую вошли конгрессмены, ученые, лидеры индустрии и специалисты по разведке и национальной безопасности, на протяжении двух лет анализировала информацию, ее выводы неутешительны: чтобы компенсировать намечающееся отставание от Китая в этой области, необходимо интенсивно вкладываться в биотехнологии на национальном уровне, причем начинать это нужно было еще вчера. Китай этим занимался последние два десятка лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году Китай зарегистрировал больше 7100 клинических испытаний, в то время как США - около шести тысяч. Кстати, решение о выходе из ВОЗ – одно из первых распоряжений Дональда Трампа на президентском посту.

Как пишет издание Axios, Пекин и Шанхай являются городами-лидерами в мире по количеству лабораторий и исследовательских площадок. С большим отставанием на третьем месте идет Бостон. Количество патентов в области фармакологии и медицинских технологий выросло в Китае за последнее десятилетие на 379%. Согласно прогнозу инвестиционного банка Stifel, в этом году 37% лицензированных молекул большие фармацевтические компании мира получат из Китая.

Пекин и Шанхай являются городами-лидерами в мире по количеству лабораторий и исследовательских площадок. С большим отставанием на третьем месте идет Бостон. Количество патентов в области фармакологии и медицинских технологий выросло в Китае за последнее десятилетие на 379%

Начав несколько десятков лет с копирования, а то и воровства передовых западных технологий, Китай сейчас выходит в лидеры по многим позициям. Для многих специалистов такой точкой качественного перелома стало сообщение минувшей осенью о лицензировании в США метода иммунотерапии от китайской компании, который заметно превзошел ведущие западные аналоги в лечении рака легких на продвинутых стадиях болезни. И это не единичный успех, а отражение огромного прогресса во всем китайском биотехе.

Администрация Трампа, нескрываемо враждебно относящаяся к американским университетам и беспощадно урезающая государственное финансирование университетских исследований, в том числе по линии Национального института здравоохранения, курирующего работу первоклассных университетских клиник, где сосредоточена исследовательская работа, наносит непоправимый урон собственной биофарминдустрии, которая еще недавно была предметом зависти всего мира. Причем именно в тот момент, когда Китай наступает на пятки в конкурентной борьбе.

Таким же подрывным действием является приостановка выдачи виз студентам, аспирантам и научным работникам из-за рубежа. Уникальные достижения американской науки и технологий стали возможны исключительно благодаря тому, что Америка собирала сливки, лучшие мозги со всего мира. Ксенофобия Трампа уничтожает этот механизм, вынуждая умнейшие головы искать себе применения где угодно, только не в Штатах. На словах озабоченный вопросами национальной безопасности президент наносит своей стране непоправимый урон. И ведь он еще только начал.

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