Армянина задержали в Германии за шпионаж

В Германии трем лицам предъявлены обвинения в работе на российские спецслужбы и, вероятно, подготовке к убийству, сообщила Федеральная прокуратура Германии.

По данным следствия, 19 июня прошлого года во Франкфурте по делу об особо тяжком преступлении были арестованы трое подозреваемых — гражданин Украины Роберт А., гражданин Армении Варгес И. и гражданин России Арман С. Согласно требованиям немецкого законодательства, их фамилии не разглашаются.

В прокуратуре отмечают, что шпионская операция рассматривалась как подготовка к последующим разведывательным действиям на территории Германии, которые могли привести к убийствам.

Как сообщается, в начале мая 2024 года Варгес И. получил от российской разведки задание собрать информацию о гражданине Украины, который с начала войны в 2022 году воевал в рядах Вооруженных сил Украины и в настоящее время проживает в Германии.

Для выполнения задания Варгес И. привлек Роберта А. и Армана С., которые, по версии следствия, пытались установить личность указанного лица и собрать дополнительные сведения, пригласив его на встречу в кафе в центре Франкфурта.

Однако, как подчеркнули в прокуратуре, встреча так и не состоялась, поскольку потенциальная жертва ранее обратилась в полицию.