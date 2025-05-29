Пришли, разрушили и разграбили частный объект. Средь бела дня. И ничего за это…

В столице Баку вновь зафиксирован случай демонтажа частной собственности без согласия и уведомления владельца. Инцидент произошёл в Хатаинском районе, по адресу улица Сулеймана Везирова, 33, в непосредственной близости от делового центра столицы, на территории, известной как «Белый город». Согласно информации haqqin.az, 6 января текущего года, в отсутствие Рашида Гусейнова, являющегося владельцем, здание площадью 592,7 квадратных метра на участке в 1700 квадратных метров было полностью разрушено, а имущество, находившееся внутри, разграблено. Самое поразительное, что произошло все это средь бела дня. По словам адвоката потерпевшего, Шаига Мирзоева, его клиент последний раз посещал участок в декабре прошлого года. Ни признаков готовящегося демонтажа, ни каких-либо официальных предупреждений о возможном сносе на тот момент не было. Но, вернувшись после новогодних праздников, владелец обнаружил на месте своего дома руины. По предварительной оценке, нанесённый ущерб составляет около 300 тысяч манатов.

«У нас есть все правоустанавливающие документы: выписка на недвижимость, технический паспорт участка. Ни письменного, ни устного уведомления мы не получали. Неизвестно, какая структура или компания осуществила демонтаж. Также непонятно, кто похитил имущество и личные вещи», - сообщил адвокат. Судя по ходу разрушения, операция была тщательно организована. Вначале неизвестные демонтировали ворота и сняли камеры видеонаблюдения. Затем экскаваторы сравняли с землей все строения, включая крышу, стены, оконные и дверные конструкции. Исчезли пластиковые окна, сейфовые двери и бытовая техника. Адвокат показал одну из разрушенных комнат, где хранились дорогие мебельные гарнитуры, привезенные из-за границы, ковры, холодильник, газовая плита, кондиционеры… Все это бесследно исчезло, и Гусейнову, как и многим другим в подобных ситуациях, до сих пор не удалось выяснить, куда пропало его имущество.

Полностью было уничтожено и офисное помещение, находившееся на участке, из которого пропали телевизор, кондиционер, офисная мебель. В соседнем помещении - полуразрушенной комнате, когда-то прилегавшей к офису, — остались лишь следы пребывания посторонних - одежда, книги, остатки еды, бутылки… Здесь, по словам адвоката, хранились личные документы, почетные грамоты, дипломы, а также семейный фотоархив Гусейнова, часть которого была уничтожена безвозвратно. Растащили даже счетчики, канализационные трубы, электрические кабели и сантехнику, а с участка исчезли лимонные деревья. В результате место происшествия напоминает сегодня зону боевых действий. Гусейнов подал обращения в 37-е отделение полиции, Управление полиции Хатаинского района, районную прокуратуру и исполнительную власть. Вскоре дело было изъято из полиции и передано в прокуратуру Хатаинского района. Но, несмотря на прошедшие несколько месяцев, виновные в сносе так и не установлены, уголовное дело не возбуждено, сам владелец потерпевшим не признан, а вопрос компенсации остается открытым. Адресованное Гусейнову письмо из Хатаинской районной прокуратуры рекомендует обратиться в суд, поскольку инцидент, по мнению ведомства, носит характер гражданско-правового спора.