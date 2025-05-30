Хафтар согласился взять миллион палестинцев

Как пишут российские СМИ, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который имеет очень тесные связи с Москвой, согласился принять миллион палестинских беженцев из сектора Газа, что может быть одним из этапов сделки между Москвой и Вашингтоном в рамках нормализации отношений.

Ранее американский телеканал NBC News сообщил, что администрация Дональда Трампа прорабатывает возможность переселения до одного миллиона жителей Газы в Ливию. Ссылка была дана на пять источников, включая бывшего чиновника США и двух человек, непосредственно знакомых с ходом переговоров. Однако американское посольство в Ливии оперативно опровергло эти сообщения, заявив, что информация о якобы разрабатываемом плане переселения палестинцев в Ливию не соответствует действительности.