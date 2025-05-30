USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Хафтар согласился взять миллион палестинцев

00:08 401

Как пишут российские СМИ, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который имеет очень тесные связи с Москвой, согласился принять миллион палестинских беженцев из сектора Газа, что может быть одним из этапов сделки между Москвой и Вашингтоном в рамках нормализации отношений.

Ранее американский телеканал NBC News сообщил, что администрация Дональда Трампа прорабатывает возможность переселения до одного миллиона жителей Газы в Ливию. Ссылка была дана на пять источников, включая бывшего чиновника США и двух человек, непосредственно знакомых с ходом переговоров. Однако американское посольство в Ливии оперативно опровергло эти сообщения, заявив, что информация о якобы разрабатываемом плане переселения палестинцев в Ливию не соответствует действительности.

Хафтар согласился взять миллион палестинцев
Хафтар согласился взять миллион палестинцев
00:08 402
Чем Путин расплатился за «Шахеды»?
Чем Путин расплатился за «Шахеды»?
29 мая 2025, 23:46 874
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед наш комментарий
29 мая 2025, 23:12 1277
Россия бомбит Украину новыми ракетами
Россия бомбит Украину новыми ракетами
29 мая 2025, 23:36 1091
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепочки
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепочки наше расследование
29 мая 2025, 20:57 2609
Стирают остатки «Хезболлы»
Стирают остатки «Хезболлы» наша корреспонденция
29 мая 2025, 15:01 2821
Чехия заявляет: Россия должна проиграть
Чехия заявляет: Россия должна проиграть
29 мая 2025, 22:41 1425
Президент Сербии озадачен после разговора с Путиным
Президент Сербии озадачен после разговора с Путиным ОБНОВЛЕНО 23:06
29 мая 2025, 23:06 4827
Из Йемена обстреливают Тель-Авив
Из Йемена обстреливают Тель-Авив ВИДЕО
29 мая 2025, 22:22 1020
Азербайджан обыграл Англию и вышел в полуфинал чемпионата мира
Азербайджан обыграл Англию и вышел в полуфинал чемпионата мира ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО 21:35
29 мая 2025, 21:35 4695
США думают, нужен ли им Мединский
США думают, нужен ли им Мединский ОБНОВЛЕНО 22:12
29 мая 2025, 22:12 6018

ЭТО ВАЖНО

Хафтар согласился взять миллион палестинцев
Хафтар согласился взять миллион палестинцев
00:08 402
Чем Путин расплатился за «Шахеды»?
Чем Путин расплатился за «Шахеды»?
29 мая 2025, 23:46 874
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед наш комментарий
29 мая 2025, 23:12 1277
Россия бомбит Украину новыми ракетами
Россия бомбит Украину новыми ракетами
29 мая 2025, 23:36 1091
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепочки
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепочки наше расследование
29 мая 2025, 20:57 2609
Стирают остатки «Хезболлы»
Стирают остатки «Хезболлы» наша корреспонденция
29 мая 2025, 15:01 2821
Чехия заявляет: Россия должна проиграть
Чехия заявляет: Россия должна проиграть
29 мая 2025, 22:41 1425
Президент Сербии озадачен после разговора с Путиным
Президент Сербии озадачен после разговора с Путиным ОБНОВЛЕНО 23:06
29 мая 2025, 23:06 4827
Из Йемена обстреливают Тель-Авив
Из Йемена обстреливают Тель-Авив ВИДЕО
29 мая 2025, 22:22 1020
Азербайджан обыграл Англию и вышел в полуфинал чемпионата мира
Азербайджан обыграл Англию и вышел в полуфинал чемпионата мира ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО 21:35
29 мая 2025, 21:35 4695
США думают, нужен ли им Мединский
США думают, нужен ли им Мединский ОБНОВЛЕНО 22:12
29 мая 2025, 22:12 6018
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться