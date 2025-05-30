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«Наташей» оказалась сотня индусов

00:19 179

ИИ-стартап Builder.ai, позиционировавший себя как разработчик приложений с помощью чат-бота «Наташа», объявил о банкротстве. Как выяснила газета Financial Times, вместо искусственного интеллекта за созданием приложений стояли сотни сотрудников из Индии, вручную обрабатывавших запросы клиентов.

Компания, основанная в 2016 году двумя индийскими предпринимателями, привлекла 480 млн долларов инвестиций от таких гигантов, как SoftBank, Insight Partners и Microsoft. В 2018 году ее стоимость достигла 1,5 млрд долларов.

Однако рассказы стартапа о продвинутой модели искусственного интеллекта «Наташа» оказались обманом: вместо нейросети сотрудники вручную создавали прототипы, а финальные продукты часто были неработоспособными из-за многочисленных ошибок.

Builder.ai также заподозрили в фальсификации финансовых прогнозов для завышения своей оценки. На протяжении последних четырех лет стартап пытался удержаться на плаву, используя API сторонних сервисов, но это не спасло его от краха.

После очередного финансового кризиса компания подала заявление о банкротстве.

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