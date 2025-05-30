США предупредили Россию: Если продолжите эту войну...

«Если Россия примет неправильное решение и продолжит эту катастрофическую войну, Соединенные Штаты будут вынуждены подумать о том, чтобы устраниться от наших переговорных усилий по прекращению конфликта», - сказал Келли, добавив, что на столе все еще остаются дополнительные санкции против РФ.

Предлагаемая сделка по Украине — это наилучший возможный исход для России, заявил представитель США в Совбезе ООН Джон Келли.

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Президент Украины Владимир Зеленский и «его подельники» хотят «любой ценой обмануть и дезориентировать» президента США Дональда Трампа, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Никакие новые антироссийские санкции не предотвратят поражение режима Зеленского. У новой американской администрации за последние месяцы открылись глаза относительно режима в Киеве», - сказал он.

По словам Небензи, Россия «будет продолжать войну с Украиной до тех пор, пока Киев будет пытаться затянуть конфликт и провоцировать Москву ударами по гражданской инфраструктуре».