США о вступлении Украины в НАТО

США сейчас не рассматривают вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс, заявил спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог.
«И мы не единственная страна, которая так считает. Я могу назвать вам четыре таких страны из альянса. А для вступления в НАТО необходимо согласие всех 32 стран», — добавил он.
Келлог также сообщил, что представители США, ФРГ, Франции и Великобритании будут в Стамбуле 2 июня, когда может состояться встреча делегаций РФ и Украины.
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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог назвал «закономерной» обеспокоенность России «расширением НАТО на восток».
Келлог также выразил мнение, что у Трампа и Владимира Путина «сложились сильные личные отношения».
Ранее Келлог назвал безрассудными слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о третьей мировой войне. В своей публикации в социальной сети X Келлог подчеркнул, что разжигание страха перед глобальным конфликтом — это неудачный и неподобающий комментарий для представителя «мировой державы».