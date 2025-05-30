США о вступлении Украины в НАТО

США сейчас не рассматривают вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс, заявил спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог.

«И мы не единственная страна, которая так считает. Я могу назвать вам четыре таких страны из альянса. А для вступления в НАТО необходимо согласие всех 32 стран», — добавил он.

Келлог также сообщил, что представители США, ФРГ, Франции и Великобритании будут в Стамбуле 2 июня, когда может состояться встреча делегаций РФ и Украины.