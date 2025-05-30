USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

США о вступлении Украины в НАТО

ОБНОВЛЕНО 01:53
01:53 895

США сейчас не рассматривают вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс, заявил спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог.

«И мы не единственная страна, которая так считает. Я могу назвать вам четыре таких страны из альянса. А для вступления в НАТО необходимо согласие всех 32 стран», — добавил он.

Келлог также сообщил, что представители США, ФРГ, Франции и Великобритании будут в Стамбуле 2 июня, когда может состояться встреча делегаций РФ и Украины.

*** 01:08 

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог назвал «закономерной» обеспокоенность России «расширением НАТО на восток».

Келлог также выразил мнение, что у Трампа и Владимира Путина «сложились сильные личные отношения».

Ранее Келлог назвал безрассудными слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о третьей мировой войне. В своей публикации в социальной сети X Келлог подчеркнул, что разжигание страха перед глобальным конфликтом — это неудачный и неподобающий комментарий для представителя «мировой державы».

США о вступлении Украины в НАТО
США о вступлении Украины в НАТО ОБНОВЛЕНО 01:53
01:53 896
США предупредили Россию: Если продолжите эту войну...
США предупредили Россию: Если продолжите эту войну... ОБНОВЛЕНО 01:35
01:35 1351
Хафтар согласился взять миллион палестинцев
Хафтар согласился взять миллион палестинцев
00:08 1385
Чем Путин расплатился за «Шахеды»?
Чем Путин расплатился за «Шахеды»?
29 мая 2025, 23:46 1868
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед наш комментарий
29 мая 2025, 23:12 2041
Россия бомбит Украину новыми ракетами и беспилотниками
Россия бомбит Украину новыми ракетами и беспилотниками ОБНОВЛЕНО 01:26
01:26 2191
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепочки
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепочки наше расследование
29 мая 2025, 20:57 3045
Стирают остатки «Хезболлы»
Стирают остатки «Хезболлы» наша корреспонденция
29 мая 2025, 15:01 2934
Чехия заявляет: Россия должна проиграть
Чехия заявляет: Россия должна проиграть
29 мая 2025, 22:41 1871
Президент Сербии озадачен после разговора с Путиным
Президент Сербии озадачен после разговора с Путиным ОБНОВЛЕНО 23:06
29 мая 2025, 23:06 5590
Из Йемена обстреливают Тель-Авив
Из Йемена обстреливают Тель-Авив ВИДЕО
29 мая 2025, 22:22 1311

ЭТО ВАЖНО

США о вступлении Украины в НАТО
США о вступлении Украины в НАТО ОБНОВЛЕНО 01:53
01:53 896
США предупредили Россию: Если продолжите эту войну...
США предупредили Россию: Если продолжите эту войну... ОБНОВЛЕНО 01:35
01:35 1351
Хафтар согласился взять миллион палестинцев
Хафтар согласился взять миллион палестинцев
00:08 1385
Чем Путин расплатился за «Шахеды»?
Чем Путин расплатился за «Шахеды»?
29 мая 2025, 23:46 1868
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед наш комментарий
29 мая 2025, 23:12 2041
Россия бомбит Украину новыми ракетами и беспилотниками
Россия бомбит Украину новыми ракетами и беспилотниками ОБНОВЛЕНО 01:26
01:26 2191
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепочки
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепочки наше расследование
29 мая 2025, 20:57 3045
Стирают остатки «Хезболлы»
Стирают остатки «Хезболлы» наша корреспонденция
29 мая 2025, 15:01 2934
Чехия заявляет: Россия должна проиграть
Чехия заявляет: Россия должна проиграть
29 мая 2025, 22:41 1871
Президент Сербии озадачен после разговора с Путиным
Президент Сербии озадачен после разговора с Путиным ОБНОВЛЕНО 23:06
29 мая 2025, 23:06 5590
Из Йемена обстреливают Тель-Авив
Из Йемена обстреливают Тель-Авив ВИДЕО
29 мая 2025, 22:22 1311
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться