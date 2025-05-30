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Странные взрывы прогремели в России

09:37 1568

Утром 30 мая в районе бухты Десантная во Владивостоке произошли два взрыва, после чего место происшествия оцепили спецслужбы, передают российские СМИ.

«Сегодня рано утром во Владивостоке, по данным оперативных служб, в районе бухты Десантная произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы. Район инцидента был оцеплен», - говорится в сообщении Антитеррористической комиссии Приморского края РФ.

Бухта Десантная во Владивостоке

В правительстве края, сославшись на региональный антитеррористический комитет, сообщили, что «представители профильных ведомств устранили последствия инцидента» и «нейтрализовали» угрозу. «В результате происшествия повреждений и жертв нет», — отметили в краевом кабмине, не уточнив при этом, какой была угроза и что стало причиной взрывов.

Портал Vladivostok1.ru пишет, что на повороте в бухту скопилось большое количество машин полиции и скорой помощи, а также людей в военной форме. При этом на выезде из бухты силовики проверяют документы у водителей и осматривают автомобили. По словам одной из местных жительниц, проверяющие документы сказали, что ведутся следственные мероприятия, но отказалась сообщить подробности. По данным «ВЧК-ОГПУ», после взрывов со стороны бухты под охраной вывезли «некие крупные предметы, накрытые брезентом».

The Moscow Times отмечает, что в бухте Десантная ранее проходили учения больших десантных кораблей Тихоокеанского флота. Бухта расположена недалеко от Находки и северокорейских городов Расон и Чхончжин. Гражданским судам вход в бухту запрещен.

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