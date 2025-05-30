Переговоры США и Китая в тупике

Переговоры Вашингтона и Пекина по торговле зашли в тупик, для выхода из которого может потребоваться телефонный разговор лидеров двух стран. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент.

«На данный момент переговоры с Китаем несколько зашли в тупик. Думаю, в следующие несколько недель у нас с ними пройдут еще переговоры и, полагаю, в какой-то момент может состояться телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина», - сказал он.

Напомним, что 10-11 мая в Швейцарии состоялись китайско-американские переговоры по торгово-экономическим вопросам, по итогам которых стороны договорились о снижении дополнительных пошлин, введенных в начале апреля, до 10%, начиная с 14 мая.

США в начале февраля ввели пошлины на импорт ряда товаров из Китая в размере 10%, через месяц увеличив ставку вдвое. 2 апреля Трамп объявил о «зеркальных» пошлинах для ряда стран, для Пекина ставка составила 54%. После нескольких раундов увеличений ставки составляли 145% для Китая со стороны США и 125% для Вашингтона со стороны Пекина.