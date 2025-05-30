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В Госдепе рассказали о «разочаровании» Трампа в Путине

10:16 519

Президент США Дональд Трамп испытывает глубокое «разочарование» по поводу поведения Владимира Путина, особенно на фоне продолжающихся мирных переговоров.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

По ее словам, несмотря на усилия по урегулированию конфликта, Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам на территории Украины.

«Президент Трамп судит Путина по его действиям. Сейчас он чрезвычайно разочарован тем, что, пока идут переговоры, Россия убивает мирных людей», — отметила Брюс.

Она подчеркнула, что вопрос о целесообразности переговоров с российским руководством будет определяться в динамике, «буквально ежеминутно», поскольку любые дальнейшие решения будут зависеть от текущего поведения Москвы. «И это суждение должны сделать не только лидеры нашей страны, но и лидеры свободного мира», — добавила она.

На уточняющий вопрос, планирует ли Вашингтон направить представителя на следующую встречу делегаций Украины и России, Брюс заявила, что не располагает такой информацией. При этом она выразила надежду, что возможная встреча в Стамбуле всё же состоится.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за несколько лет прямые переговоры между РФ и Украиной. Обсуждение сопровождалось резкими заявлениями и угрозами со стороны российской делегации. Москва уже предложила провести следующий раунд — также в Стамбуле, 2 июня. Пока что Киев официально не подтвердил участие. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Украина пока не дала ответа».

Тем временем в Белом доме подтвердили поддержку переговорного процесса. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что США рассчитывают на продолжение диалога между сторонами. «Мы верим, что эта встреча состоится. Президент Трамп всегда поддерживал прямые переговоры. Надеемся, уже на следующей неделе будет прогресс», — сказала она.

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