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На рынках неспокойно: нефть упала ниже $64

10:21 340

Цены на нефть снижаются утром в пятницу, 30 мая, участники рынка оценивают серию судебных решений по импортным пошлинам США и ждут решения альянса ОПЕК+ о темпах наращивания нефтедобычи в июле.

К 9:08 по Баку июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,31%), до $63,95 за баррель. В четверг Brent подешевела на $0,75 (1,2%), до $64,15 за баррель. Срок биржевого обращения июльских фьючерсов на Brent истекает 30 мая.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,21 (0,34%), до $60,73 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,9 (1,5%), до $60,94 за баррель.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,63, или 0,93% - до $67,15.

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