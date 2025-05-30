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Сумы под угрозой: Россия штурмует ради «буферной зоны»

10:27 612

Российские войска продолжают попытки продвинуться вглубь Сумской области. По данным аналитического проекта DeepState, наибольшая активность наблюдается в районе населенных пунктов Хотень и Юнаковка.

Подразделения войск РФ также ведут наступление в районах Беловодов и Локни, и, по оценкам аналитиков, интенсивность атак продолжает расти.

«Продвижение врага в Беловодах и Локне, к сожалению, не стало пределом — активность усиливается с каждым днем. Постоянное давление пехотой дает эффект, а предыдущие успехи мотивируют [россиян] развивать наступление», — говорится в сообщении DeepState.

Обостряется ситуация и в других населенных пунктах. Водолаги, Владимировка и Константиновка остаются в «серой зоне»: идут ожесточенные бои, но подтверждений о полном контроле российской армии пока нет. Аналитики отмечают, что даже бойцы украинских подразделений, находящиеся в этих районах, описывают ситуацию по-разному, что указывает на крайне нестабильную обстановку.

Особое внимание россияне сосредоточили на Юнаковке, к которой, по данным DeepState, российские войска уже вплотную приблизились. Штурмовые действия в ее направлении продолжаются. В населенном пункте много жилых домов, которые противник использует для укрытия, перегруппировки и закрепления. Если Юнаковка и прилегающие высоты будут оккупированы, это может открыть путь для атак на Сумы с применением FPV-дронов. «Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы стабилизировать линию фронта и не допустить дальнейшего продвижения врага», — подчеркивают аналитики.

Ранее, 26 мая, глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что под российским контролем находятся четыре населенных пункта: Новенькое, Басовка (Юнаковская громада), а также Веселовка и Журавка (Хотинская громада). Цель наступления, по его словам, — создание так называемой «буферной зоны». В то же время исполнительный директор Центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что в обозримом будущем у России мало шансов прорваться к Сумам, несмотря на высокую активность на фронте.

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