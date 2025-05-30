KPMG Law Azerbaijan открывает новую главу в развитии юридических услуг

В отеле Four Seasons состоялся гала-ужин KPMG Law: Next Chapter, организованный KPMG Law Azerbaijan. На мероприятии была представлена новая стратегия развития юридической практики — с ориентацией на глобальное сотрудничество, технологические инновации и гибкий подход к меняющимся бизнес-потребностям клиентов.

Глава и директор KPMG Law Azerbaijan Сеймур Нифталиев подвел итоги ключевых этапов развития юридической практики и рассказал о планах по расширению команды, а также проинформировал гостей о юридических услугах, направленных на удовлетворение динамично развивающихся бизнес-потребностей. Он также анонсировал запуск нового отдельного сайта юридической практики — https://kpmglaw.az , — отметив это как начало новой главы в развитии KPMG Law Azerbaijan и раскрыв ключевые планы на будущее.

Официальную часть открыл управляющий партнер KPMG в Азербайджане Виталий Яковлев. В своем выступлении он отметил, что KPMG все активнее интегрирует юридическую экспертизу в общую систему своих профессиональных услуг, сочетая правовую экспертизу с налоговыми, технологическими и консультационными услугами.

К мероприятию присоединились и представители глобальной сети KPMG Law.

Партнер и руководитель юридического направления в регионе Кавказа и Центральной Азии Алексей Абрамов отметил, что трансграничное сотрудничество становится всё более важным, а Азербайджан — перспективная платформа для развития юридических инноваций и интеграции в регионе.

Международную повестку продолжил Стюарт Бедфорд, глобальный руководитель KPMG Law, и Константин фон Бузекист, глава юридической практики в регионе EMA и управляющий партнер KPMG Law в Германии. Эксперты обсудили трансформацию юридической отрасли в условиях цифровизации, а также потенциал новых технологий для повышения качества и доступности правовых решений.

Особое внимание гостей привлекла демонстрация GenAI-инструментов искусственного интеллекта (ИИ) KPMG — передовых решений на базе генеративного ИИ, которые позволяют автоматизировать юридические процессы, обеспечивая высокую точность и эффективность.

На вечер были приглашены более 150 гостей — руководители ведущих компаний, представители государственных структур и влиятельные эксперты из мира бизнеса и экономики. После официальной части гостей ожидала насыщенная развлекательная программа с живой музыкой, уникальными подарками и розыгрышем ценных призов.

KPMG Law Azerbaijan уверенно вступает в новую эру, предлагая клиентам сочетание сильного локального опыта, международной экспертизы и передовых технологий. Компания стремится изменить подход к юридическим услугам в Азербайджане, делая их более современными, доступными и ориентированными на результат.

KPMG — международная сеть независимых компаний, предоставляющих профессиональные услуги в области аудита, консалтинга, налогообложения и права. Организация работает в 142 странах и объединяет более 275 000 сотрудников по всему миру. KPMG ведёт деятельность в Азербайджане с 1998 года, сегодня в бакинском офисе работает около 200 специалистов.