USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Трамп прощается с Маском

10:34 456

Президент США Дональд Трамп проведет в Овальном кабинете пресс-конференцию совместно с бизнесменом Илоном Маском в его последний день в Белом доме. Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

«Завтра (30 мая) в 13:30 по восточному времени (21:30 по Баку) у меня пресс-конференция с Илоном Маском в Овальном кабинете. Илон потрясающий! Увидимся завтра в Белом доме», — написал Трамп.

По словам американского президента, 30 мая будет последний день для Маска, «но не совсем», потому что он «всегда будет с нами, помогая нам на всем пути».

Маск 29 мая сообщил, что срок его полномочий в Департаменте эффективности правительства (DOGE) «подходит к концу». Бизнесмен поблагодарил президента Трампа за «возможность сократить неэффективные расходы».

Reuters написал, что Маск покидает администрацию Трампа «быстро и тихо». Хотя обстоятельства его отставки пока неясны, он уходит через день после того, как раскритиковал законопроект, предусматривающий существенные налоговые льготы, обещанные Трампом во время предвыборной кампании, отмечает агентство. По мнению бизнесмена, документ подрывает работу DOGE.

Представители Госдепа в Баку
Представители Госдепа в Баку
10:46 416
Сумы под угрозой: Россия штурмует ради «буферной зоны»
Сумы под угрозой: Россия штурмует ради «буферной зоны»
10:27 616
Россия атаковала ракетами и беспилотниками Харьков и Одессу
Россия атаковала ракетами и беспилотниками Харьков и Одессу обновлено 09:46
09:46 6183
В Америке протесты против репрессий
В Америке протесты против репрессий объектив haqqin.az
03:20 3093
Спецпредставитель Трампа об «опасениях» Путина, «меморандуме» России и переговорах в Стамбуле
Спецпредставитель Трампа об «опасениях» Путина, «меморандуме» России и переговорах в Стамбуле обновлено 10:14
10:14 6557
США предупредили Россию: Если продолжите эту войну...
США предупредили Россию: Если продолжите эту войну... ОБНОВЛЕНО 01:35
01:35 8129
Хафтар согласился взять миллион палестинцев
Хафтар согласился взять миллион палестинцев
00:08 5100
Чем Путин расплатился за «Шахеды»?
Чем Путин расплатился за «Шахеды»?
29 мая 2025, 23:46 6111
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед наш комментарий
29 мая 2025, 23:12 4994
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепочки
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепочки наше расследование
29 мая 2025, 20:57 5188
Стирают остатки «Хезболлы»
Стирают остатки «Хезболлы» наша корреспонденция
29 мая 2025, 15:01 3421

ЭТО ВАЖНО

Представители Госдепа в Баку
Представители Госдепа в Баку
10:46 416
Сумы под угрозой: Россия штурмует ради «буферной зоны»
Сумы под угрозой: Россия штурмует ради «буферной зоны»
10:27 616
Россия атаковала ракетами и беспилотниками Харьков и Одессу
Россия атаковала ракетами и беспилотниками Харьков и Одессу обновлено 09:46
09:46 6183
В Америке протесты против репрессий
В Америке протесты против репрессий объектив haqqin.az
03:20 3093
Спецпредставитель Трампа об «опасениях» Путина, «меморандуме» России и переговорах в Стамбуле
Спецпредставитель Трампа об «опасениях» Путина, «меморандуме» России и переговорах в Стамбуле обновлено 10:14
10:14 6557
США предупредили Россию: Если продолжите эту войну...
США предупредили Россию: Если продолжите эту войну... ОБНОВЛЕНО 01:35
01:35 8129
Хафтар согласился взять миллион палестинцев
Хафтар согласился взять миллион палестинцев
00:08 5100
Чем Путин расплатился за «Шахеды»?
Чем Путин расплатился за «Шахеды»?
29 мая 2025, 23:46 6111
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед наш комментарий
29 мая 2025, 23:12 4994
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепочки
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепочки наше расследование
29 мая 2025, 20:57 5188
Стирают остатки «Хезболлы»
Стирают остатки «Хезболлы» наша корреспонденция
29 мая 2025, 15:01 3421
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться