Трамп прощается с Маском

Президент США Дональд Трамп проведет в Овальном кабинете пресс-конференцию совместно с бизнесменом Илоном Маском в его последний день в Белом доме. Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

«Завтра (30 мая) в 13:30 по восточному времени (21:30 по Баку) у меня пресс-конференция с Илоном Маском в Овальном кабинете. Илон потрясающий! Увидимся завтра в Белом доме», — написал Трамп.

По словам американского президента, 30 мая будет последний день для Маска, «но не совсем», потому что он «всегда будет с нами, помогая нам на всем пути».

Маск 29 мая сообщил, что срок его полномочий в Департаменте эффективности правительства (DOGE) «подходит к концу». Бизнесмен поблагодарил президента Трампа за «возможность сократить неэффективные расходы».

Reuters написал, что Маск покидает администрацию Трампа «быстро и тихо». Хотя обстоятельства его отставки пока неясны, он уходит через день после того, как раскритиковал законопроект, предусматривающий существенные налоговые льготы, обещанные Трампом во время предвыборной кампании, отмечает агентство. По мнению бизнесмена, документ подрывает работу DOGE.