Белый дом остается в тени

Соединенные Штаты Америки не планируют направлять свою делегацию на второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной, который должен состояться 2 июня в Стамбуле.

По данным издания, президент США Дональд Трамп ожидает определенного прогресса по итогам встречи между Москвой и Киевом, однако лично участвовать в переговорах или направлять официальных представителей Вашингтон не намерен.

Параллельно с этим в Белом доме обсуждается возможность введения новых санкций против России, однако, как отмечает The Atlantic, подобные меры могут привести к глобальному росту цен на газ, чего в администрации опасаются.

Ранее, на брифинге 29 мая, руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс отказалась прямо отвечать на вопрос о возможном участии США в переговорах.