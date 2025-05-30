Азербайджан и Microsoft обсудили сотрудничество в области ИИ и образования

28-29 мая в Инновационном центре Microsoft в Дубае состоялись встречи между делегацией Министерства науки и образования и региональной командой Microsoft по возможностям сотрудничества в области искусственного интеллекта и образования.

Как сообщили в Миннауки, делегацию возглавил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы.