USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Азербайджан и Microsoft обсудили сотрудничество в области ИИ и образования

10:45 162

28-29 мая в Инновационном центре Microsoft в Дубае состоялись встречи между делегацией Министерства науки и образования и региональной командой Microsoft по возможностям сотрудничества в области искусственного интеллекта и образования.

Как сообщили в Миннауки, делегацию возглавил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы.

В ходе встреч состоялся всесторонний обмен мнениями по вопросам использования технологий искусственного интеллекта в образовательных процессах, управления данными, разработки больших языковых моделей, адаптированных к системе образования (LLM for Education).

В рамках мероприятия был представлен подход Microsoft к трансформации в образовании, а также обсуждались инициативы Азербайджана в этом направлении. В то же время были показаны реальные примеры практического использования искусственного интеллекта в процессах управления и обучения.

В ходе встреч были организованы сессии технического планирования по созданию больших языковых моделей (LLM) для образования, а также был представлен подход Microsoft к использованию искусственного интеллекта.

По итогам встречи стороны согласовали общие принципы ускорения цифровой трансформации, расширения интеграции искусственного интеллекта и развития образовательных процессов с использованием передовых технологий.

План США по Газе: обмен, гуманитарка и 60 дней тишины. ХАМАС пока против
План США по Газе: обмен, гуманитарка и 60 дней тишины. ХАМАС пока против
10:58 92
Представители Госдепа в Баку
Представители Госдепа в Баку
10:46 421
Сумы под угрозой: Россия штурмует ради «буферной зоны»
Сумы под угрозой: Россия штурмует ради «буферной зоны»
10:27 618
Россия атаковала ракетами и беспилотниками Харьков и Одессу
Россия атаковала ракетами и беспилотниками Харьков и Одессу обновлено 09:46
09:46 6187
В Америке протесты против репрессий
В Америке протесты против репрессий объектив haqqin.az
03:20 3093
Спецпредставитель Трампа об «опасениях» Путина, «меморандуме» России и переговорах в Стамбуле
Спецпредставитель Трампа об «опасениях» Путина, «меморандуме» России и переговорах в Стамбуле обновлено 10:14
10:14 6558
США предупредили Россию: Если продолжите эту войну...
США предупредили Россию: Если продолжите эту войну... ОБНОВЛЕНО 01:35
01:35 8131
Хафтар согласился взять миллион палестинцев
Хафтар согласился взять миллион палестинцев
00:08 5101
Чем Путин расплатился за «Шахеды»?
Чем Путин расплатился за «Шахеды»?
29 мая 2025, 23:46 6112
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед наш комментарий
29 мая 2025, 23:12 4996
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепочки
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепочки наше расследование
29 мая 2025, 20:57 5190

ЭТО ВАЖНО

План США по Газе: обмен, гуманитарка и 60 дней тишины. ХАМАС пока против
План США по Газе: обмен, гуманитарка и 60 дней тишины. ХАМАС пока против
10:58 92
Представители Госдепа в Баку
Представители Госдепа в Баку
10:46 421
Сумы под угрозой: Россия штурмует ради «буферной зоны»
Сумы под угрозой: Россия штурмует ради «буферной зоны»
10:27 618
Россия атаковала ракетами и беспилотниками Харьков и Одессу
Россия атаковала ракетами и беспилотниками Харьков и Одессу обновлено 09:46
09:46 6187
В Америке протесты против репрессий
В Америке протесты против репрессий объектив haqqin.az
03:20 3093
Спецпредставитель Трампа об «опасениях» Путина, «меморандуме» России и переговорах в Стамбуле
Спецпредставитель Трампа об «опасениях» Путина, «меморандуме» России и переговорах в Стамбуле обновлено 10:14
10:14 6558
США предупредили Россию: Если продолжите эту войну...
США предупредили Россию: Если продолжите эту войну... ОБНОВЛЕНО 01:35
01:35 8131
Хафтар согласился взять миллион палестинцев
Хафтар согласился взять миллион палестинцев
00:08 5101
Чем Путин расплатился за «Шахеды»?
Чем Путин расплатился за «Шахеды»?
29 мая 2025, 23:46 6112
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед наш комментарий
29 мая 2025, 23:12 4996
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепочки
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепочки наше расследование
29 мая 2025, 20:57 5190
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться