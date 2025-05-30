Трамп вооружает Тайвань

Этот шаг рассматривается как часть усилий Вашингтона по сдерживанию Китая, который усиливает военное давление на Тайвань, рассматриваемый Пекином как часть своей территории.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам одного из источников, количество уведомлений о продаже оружия Тайбэю может «легко превысить» показатели прошлого срока Трампа.

Если планы будут реализованы, это может частично рассеять опасения на острове по поводу степени приверженности Трампа защите Тайваня. Напряжение в отношениях между США и КНР, в свою очередь, может возрасти.

Американские официальные лица также подтвердили, что Вашингтон оказывает давление на представителей оппозиционных партий Тайваня, чтобы они не мешали усилиям правительства по увеличению оборонного бюджета до 3% ВВП.

По подсчетам Reuters, за первый срок Трампа (2017–2021) США одобрили продажу оружия Тайваню на сумму около 18,3 млрд долларов — вдвое больше, чем при администрации Джо Байдена (около 8,4 млрд).

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, США остаются ключевым военным и политическим партнером Тайваня, поставляя ему современное вооружение. Однако на Тайване сохраняются сомнения в надежности Трампа, особенно после того, как во время предвыборной кампании он обвинил Тайбэй в «краже полупроводников» и предложил острову «заплатить за защиту».

На фоне агрессивной риторики Пекина, который не исключает военного сценария «воссоединения» с Тайванем, остров продолжает укреплять связи с Вашингтоном. В апреле Советник по нацбезопасности Тайваня Джозеф Ву провёл в США закрытые переговоры с командой Трампа.

Ранее The Washington Post сообщила, что Пентагон намерен сосредоточить ресурсы на сдерживании Китая в районе Тайваня, даже если это потребует «принятия риска» в Европе и других регионах.