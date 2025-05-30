План США по Газе: обмен, гуманитарка и 60 дней тишины. ХАМАС пока против

Согласно предложению, ХАМАС также должен вернуть всех находящихся в плену израильтян.

Как уточняет The Times of Israel, в рамках первой фазы в Израиль могут быть возвращены 10 живых заложников и останки 18 погибших, а оставшиеся 30 человек из 58 будут освобождены после достижения соглашения о перманентном прекращении огня.

План США предусматривает остановку всей наступательной деятельности Израиля в Газе и поэтапное выведение войск. Срок перемирия составит 60 дней, и его могут продлить, если за это время не удастся согласовать постоянный режим прекращения огня.

Ключевыми посредниками, наряду с США, выступают Египет и Катар, которые также гарантируют ХАМАС доставку гуманитарной помощи через структуры ООН, Красного Креста и другие международные организации.

По данным израильского телеканала Channel 12, премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с семьями заложников заявил, что Израиль согласен на предложенный план.

В то же время BBC со ссылкой на представителя ХАМАС сообщает ХАМАС отклонит новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, сделанное спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. По его словам, ХАМАС не согласится на предложение Уиткоффа, которое одобрил Израиль, поскольку оно не отвечает основным требованиям движения, включая прекращение войны.

В свою очередь Reuters сообщило со ссылкой на члена политбюро ХАМАС Басема Наима, что предполагаемая сделка «не отвечает ни одному из требований», в первую очередь прекращению войны. «Тем не менее руководство движения изучает это предложение», - добавил Наим. Детали нового предложения не были обнародованы, но другой представитель ХАМАС Сами Абу Зухри сказал Reuters, что оно «не содержит обязательств со стороны Израиля прекратить войну в Газе, вывести израильские войска из анклава или позволить помощи свободно поступать на истерзанную войной территорию».