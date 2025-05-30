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Трамп может уйти с переговоров по Украине из-за Нобелевской премии

30 мая 2025, 11:23 1494

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности (2018-2019) Джон Болтон считает, что американский лидер может выйти из переговоров по мирному урегулированию между Россией и Украиной и сосредоточиться на Ближнем Востоке.

По версии Болтона, американский лидер «хочет Нобелевскую премию мира». «Чтобы ему ее дали за Украину или за Ближний Восток, или за посредничество между Индией и Пакистаном, неважно, - утверждал экс-советник Трампа в интервью испанской газете El País. - Он всегда ее хотел, с тех пор как ее дали бывшему президенту США Бараку Обаме, и он (Трамп - прим.) считал, что ее дали незаслуженно».

«Если он не добьется успехов в переговорах между Россией и Украиной, он уйдет от этих переговоров и сосредоточится на Ближнем Востоке», - добавил Болтон. «Сейчас говорят, что он может пойти на третий срок полномочий, - сказал бывший советник президента. - Но я думаю, что многие его действия, внутренние и международные, указывают на то, что он не будет пытаться продолжать».

Американский конгрессмен-республиканец Даррелл Исса выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира в марте 2025 года. До этого глава Белого дома был номинирован в январе 2024 года, когда об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Клодия Тенни. Она предлагала наградить Трампа за помощь в подписании «Авраамовых соглашений» - документов о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. До этого момента Трампа трижды номинировали на Нобелевскую премию мира, в том числе и за помощь в заключении этих соглашений.

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