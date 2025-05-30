Громкий скандал в Армении: Пашинян унизил служителей церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян разместили на своих страницах в соцсети несколько резких и оскорбительных заявлений в адрес представителей Армянской апостольской церкви (ААЦ).

В своих публикациях Пашинян использовал нецензурную лексику, требуя от священнослужителей «не трогать его» и оставить в покое. Он также публично усомнился в том, соблюдают ли епископы Армении обет безбрачия. «А что происходит, когда выясняется, что безбрачный священник нарушил обет безбрачия? Он должен быть лишен должности и сана», — говорится в одном из публикаций Пашиняна.

Армянский премьер прокомментировал и обсуждения о том, что он официально не женат на Анне Акопян: «Некоторых беспокоит тот факт, что я официально не женат. Половина нашей духовной элиты находится в таком же положении, и некоторых это не волнует».

Анне Акопян поддержала Пашиняна, разместив на своей странице посты, в которых обвинила духовенство в совершении различных грехов и проступков.

В правительстве Армении воздерживаются от комментариев по поводу заявлений премьер-министра в соцсети. Информации о возможном взломе аккаунтов Пашиняна или его жены не поступало. Пресс-секретарь главы правительства Назели Багдасарян на запросы журналистов не отвечает.

В последние годы отношения между Пашиняном и церковью остаются напряженными. Конфликт обострился, когда Эчмиадзин, высший орган ААЦ, открыто призвал премьера уйти в отставку, резко критикуя его политику. В ответ Пашинян неоднократно выступал за введение налогов для ААЦ, а в прошлом году назвал церковь «агентом внешнего влияния». Накануне Пашинян на заседании правительства заявил, что все церкви в республике «чуланизированы» и что все самое ненужное складируется в церквях, а также удивился тому, «сколько можно фальшивить, говорить о святом и быть атеистом, попирать святыни».