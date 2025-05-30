Агент ФСБ шпионил за украинской армией

По информации ведомства, задержание произошло в ходе спецоперации в Хмельницкой области.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента ФСБ Российской Федерации, который отслеживал вылеты боевой авиации и собирал разведданные о работе аэродромов на западе страны.

«СБУ предотвратила серию воздушных атак по авиационной инфраструктуре Сил обороны. Агент ФСБ собирал данные для наведения ракет и дронов по аэродромам ВСУ», — говорится в сообщении.

Задержанный оказался 53-летним местным жителем, безработным, ранее замеченным в прокремлёвской активности в Telegram. Его основной задачей было выявление взлетно-посадочных полос, наблюдение за графиком вылетов украинской авиации и передача данных российским спецслужбам.

По данным СБУ, собранная агентом информация должна была использоваться для ракетно-дронных ударов по украинской военной авиации. Киберспециалисты службы заранее отслеживали деятельность злоумышленника и пошагово фиксировали его действия. После завершения оперативных мероприятий его задержали по месту жительства.

Агент находится под стражей. Ему предъявлены обвинения по статье о госизмене. В случае признания вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.