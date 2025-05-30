Сенатор США прибыл в Грузию с месседжем от Трампа

Сенатор США от штата Монтана, член Комитета по международным делам верхней палаты Конгресса Стив Дэйнс прибыл в Тбилиси.

Как сообщает американское посольство в Грузии, он намерен провести встречи с представителями правительства и политических партий страны.

В повестке Дэйнса — вопросы внутренней и внешней политики, включая верховенство закона, улучшение инвестиционного климата и продвижение приоритетов администрации США. Как подчеркивается в заявлении диппредставительства, сенатор намерен озвучить ключевые ориентиры президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, включая политику «Америка прежде всего» и возможные шаги грузинских властей, способные подтвердить готовность к углублению сотрудничества с Вашингтоном.

Перед визитом в Тбилиси Дэйнс побывал в Баку, где провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В пресс-службе главы государства сообщили, что сенатор отметил наличие больших перспектив для дальнейшего развития дружественных и партнерских отношений Вашингтона и Баку.