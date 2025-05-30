USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Сенатор США прибыл в Грузию с месседжем от Трампа

12:35 582

Сенатор США от штата Монтана, член Комитета по международным делам верхней палаты Конгресса Стив Дэйнс прибыл в Тбилиси.

Как сообщает американское посольство в Грузии, он намерен провести встречи с представителями правительства и политических партий страны.

В повестке Дэйнса — вопросы внутренней и внешней политики, включая верховенство закона, улучшение инвестиционного климата и продвижение приоритетов администрации США. Как подчеркивается в заявлении диппредставительства, сенатор намерен озвучить ключевые ориентиры президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, включая политику «Америка прежде всего» и возможные шаги грузинских властей, способные подтвердить готовность к углублению сотрудничества с Вашингтоном.

Перед визитом в Тбилиси Дэйнс побывал в Баку, где провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В пресс-службе главы государства сообщили, что сенатор отметил наличие больших перспектив для дальнейшего развития дружественных и партнерских отношений Вашингтона и Баку.

Забастовка парализовала Иран
Забастовка парализовала Иран что происходит?
12:57 1437
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед наш комментарий
29 мая 2025, 23:12 5516
Важные заявления Фидана в Киеве
Важные заявления Фидана в Киеве новость дополнена 13:43
13:43 1094
Украинцы согласились на Стамбул
Украинцы согласились на Стамбул
13:19 843
Курды упаковывают чемоданы
Курды упаковывают чемоданы наша корреспонденция
11:52 2071
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепи
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепи наше расследование
29 мая 2025, 20:57 5676
Минобороны Азербайджана заявляет...
Минобороны Азербайджана заявляет...
12:36 1655
Громкий скандал в Армении: Пашинян унизил служителей церкви
Громкий скандал в Армении: Пашинян унизил служителей церкви
12:18 2326
Спецпредставитель Трампа об «опасениях» Путина, «меморандуме» России и переговорах в Стамбуле
Спецпредставитель Трампа об «опасениях» Путина, «меморандуме» России и переговорах в Стамбуле обновлено 10:14
10:14 8067
Моди: Операция против Пакистана еще не завершена
Моди: Операция против Пакистана еще не завершена
11:36 2020
Пришли, разрушили и разграбили частный объект. Средь бела дня. И ничего за это…
Пришли, разрушили и разграбили частный объект. Средь бела дня. И ничего за это… поговорим о наших проблемах
29 мая 2025, 23:40 9239

ЭТО ВАЖНО

Забастовка парализовала Иран
Забастовка парализовала Иран что происходит?
12:57 1437
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед наш комментарий
29 мая 2025, 23:12 5516
Важные заявления Фидана в Киеве
Важные заявления Фидана в Киеве новость дополнена 13:43
13:43 1094
Украинцы согласились на Стамбул
Украинцы согласились на Стамбул
13:19 843
Курды упаковывают чемоданы
Курды упаковывают чемоданы наша корреспонденция
11:52 2071
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепи
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепи наше расследование
29 мая 2025, 20:57 5676
Минобороны Азербайджана заявляет...
Минобороны Азербайджана заявляет...
12:36 1655
Громкий скандал в Армении: Пашинян унизил служителей церкви
Громкий скандал в Армении: Пашинян унизил служителей церкви
12:18 2326
Спецпредставитель Трампа об «опасениях» Путина, «меморандуме» России и переговорах в Стамбуле
Спецпредставитель Трампа об «опасениях» Путина, «меморандуме» России и переговорах в Стамбуле обновлено 10:14
10:14 8067
Моди: Операция против Пакистана еще не завершена
Моди: Операция против Пакистана еще не завершена
11:36 2020
Пришли, разрушили и разграбили частный объект. Средь бела дня. И ничего за это…
Пришли, разрушили и разграбили частный объект. Средь бела дня. И ничего за это… поговорим о наших проблемах
29 мая 2025, 23:40 9239
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться