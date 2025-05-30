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Минобороны Азербайджана заявляет...

12:36 1656

Информация, распространенная Министерством обороны Армении о том, что 30 мая с 00:10 до 01:00 в результате якобы огня, открытого подразделениями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хазнавар, был поврежден жилой дом и погиб мелкорогатый скот, является очередной дезинформацией и не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

«Еще раз заявляем, что подразделения азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам», - говорится в заявлении.

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