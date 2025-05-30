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Россия учится быстрее НАТО

12:39 1033

Армия России демонстрирует высокую способность к быстрой адаптации в условиях войны против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статью обозревателя Марка Чемпиона, написанную по итогам конференции в Лондоне, организованной Королевским объединенным институтом оборонных исследований (RUSI).

По словам автора, командиры и офицеры НАТО на конференции выражали уважение к тому, как быстро российские войска обучаются, перестраиваются и приспосабливаются к новым реалиям.

«Снова и снова я слышал слова, выражающие уважение к скорости, с которой российские войска учатся и перестраиваются», — приводит Чемпион мнения участников.

В статье отмечается, что российские ракетные комплексы, включая «Искандер», стали более точными и труднее перехватываемыми, а также активно применяются для поражения критически важных целей.

По оценкам западных военных экспертов, с 2022 года Россия увеличила численность боевых подразделений, нарастила производство оружия и боеприпасов, а также адаптировалась к западным системам вооружений, включая HIMARS. Особое внимание обращено на развитие дронов и средств радиоэлектронной борьбы, где, по мнению экспертов, Россия опережает НАТО.

В то же время участники конференции выразили обеспокоенность уровнем готовности новых армейских корпусов Альянса. Так, 18-й воздушно-десантный корпус США обладает высокой мобильностью, но все еще адаптируется к условиям современной войны, особенно в части массового применения беспилотников. Европейские силы, в свою очередь, сталкиваются с проблемами логистики и инфраструктуры, что осложняет быструю переброску войск на восточный фланг НАТО.

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