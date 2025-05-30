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Газ идет, несмотря на запрет: как Польша обходит эмбарго

12:44 706

Несмотря на введенный в декабре 2024 года запрет на импорт российского газа, Польша остается крупнейшим импортером сжиженного газа (СУГ) из РФ среди стран Евросоюза.

Об этом сообщает польский портал Puls Biznesu со ссылкой на данные Польской организации сжиженного газа (POGP).

По информации издания, в 2023 году в Польшу поступило 1,2 млн тонн СУГ из России, что составило 45,8% от всех поставок этого вида топлива в страну. В период с января по октябрь 2024 года расходы Польши на российский сжиженный газ достигли 2 млрд злотых, что эквивалентно примерно $500 млн.

Несмотря на формально действующее эмбарго, поставки продолжаются. Причина в том, что запрет не распространяется на определенные фракции сжиженного газа, используемые в нефтехимической промышленности. Именно эти фракции, как поясняет портал, смешиваются с пропаном и попадают на польский рынок через автозаправочные станции.

Генеральный директор POGP Бартуш Квятковский подтвердил, что благодаря пробелу в санкционном регулировании импорт из РФ растет.

«В первом квартале 2025 года мы наблюдали стабильный рост объемов. В январе было импортировано 22 тыс. тонн, в феврале — 31 тыс., в марте — уже 38 тыс. тонн», — сообщил он.

По подсчетам POGP, в 2024 году российский СУГ составил 43% от всего объёма поставок в Польшу, а в первом квартале 2025 года — 18%.

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