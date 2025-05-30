Газ идет, несмотря на запрет: как Польша обходит эмбарго

По информации издания, в 2023 году в Польшу поступило 1,2 млн тонн СУГ из России, что составило 45,8% от всех поставок этого вида топлива в страну. В период с января по октябрь 2024 года расходы Польши на российский сжиженный газ достигли 2 млрд злотых, что эквивалентно примерно $500 млн.

Об этом сообщает польский портал Puls Biznesu со ссылкой на данные Польской организации сжиженного газа (POGP).

Несмотря на введенный в декабре 2024 года запрет на импорт российского газа, Польша остается крупнейшим импортером сжиженного газа (СУГ) из РФ среди стран Евросоюза.

Несмотря на формально действующее эмбарго, поставки продолжаются. Причина в том, что запрет не распространяется на определенные фракции сжиженного газа, используемые в нефтехимической промышленности. Именно эти фракции, как поясняет портал, смешиваются с пропаном и попадают на польский рынок через автозаправочные станции.

Генеральный директор POGP Бартуш Квятковский подтвердил, что благодаря пробелу в санкционном регулировании импорт из РФ растет.

«В первом квартале 2025 года мы наблюдали стабильный рост объемов. В январе было импортировано 22 тыс. тонн, в феврале — 31 тыс., в марте — уже 38 тыс. тонн», — сообщил он.

По подсчетам POGP, в 2024 году российский СУГ составил 43% от всего объёма поставок в Польшу, а в первом квартале 2025 года — 18%.