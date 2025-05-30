Забастовка парализовала Иран

Продолжающаяся восьмой день масштабная забастовка водителей-дальнобойщиков в Исламской Республике Иран парализовала целые отрасли национальной экономики, сказал в беседе с haqqin.az иранский политолог Реза Талеби. По словам эксперта, забастовка охватила 135 городов страны. В ряде случаев участники акций протеста заблокировали автомагистрали и въезды в населённые пункты. В знак солидарности водители городских автобусов на короткое время перекрыли в Тегеране несколько центральных улиц. Причинами протестов стали резкое сокращение объёма субсидируемого дизельного топлива с двух тысяч литров до двухсот, значительное повышение стоимости страхования автомобилей и грузов, а также системная коррупция в структурах полиции, таможенных органах и портовых службах при получении и транспортировке грузов.

«По причине слабо развитой железнодорожной инфраструктуры автомобильные грузоперевозки в Иране играют в логистике ключевую роль, - отметил Талеби. - Однако из-за многолетних санкций грузовой автопарк страны основательно устарел, а поступающие из Китая новые машины отличаются крайне низким качеством. Настолько низким, что их эксплуатация зачастую убыточна и практически нерентабельна». Политолог также подчеркнул, что в Иране отсутствуют независимые профсоюзы. Интересы работников формально представляет контролируемый государством Иранский Совет трудящихся, который всеми возможными средствами пытается подавить забастовочное движение. На фоне протестов дальнобойщиков к акциям присоединились и другие социальные группы. В частности, бастуют работники хлебопекарен, которые терпят серьёзные убытки из-за роста цен на природный газ, регулярных веерных отключений электроэнергии и подорожания муки. В ряде иранских городов зафиксирован острый дефицит муки, вызванный из-за протестов водителей перебоями в доставке продукции.

Кроме того, в нескольких регионах страны на улицы вышли фермеры, занимающиеся выращиванием пшеницы. По их словам, государство до сих пор не выплатило задолженности по закупкам урожая зерновых. Подтверждённые независимыми источниками данные свидетельствуют и о забастовках на предприятиях тяжёлой промышленности. Из-за частых отключений электроэнергии работу приостановили сотрудники сталелитейных и металлопрокатных заводов, а также других промышленных предприятий. Попытка иранских властей использовать в качестве штрейкбрехеров водителей, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), оказалась неудачной. Из-за сопротивления бастующих и случаев применения силы ситуация вышла из-под контроля. В социальных сетях распространяются фотографии грузовиков КСИР с разбитыми лобовыми стёклами и видеозаписи, на которых протестующие блокируют дороги и насильственно вытаскивают водителей из машин.