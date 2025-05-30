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Забастовка парализовала Иран

что происходит?
Ага Гасымлы, собкор
12:57 1446

Продолжающаяся восьмой день масштабная забастовка водителей-дальнобойщиков в Исламской Республике Иран парализовала целые отрасли национальной экономики, сказал в беседе с haqqin.az иранский политолог Реза Талеби.

По словам эксперта, забастовка охватила 135 городов страны. В ряде случаев участники акций протеста заблокировали автомагистрали и въезды в населённые пункты. В знак солидарности водители городских автобусов на короткое время перекрыли в Тегеране несколько центральных улиц.

Причинами протестов стали резкое сокращение объёма субсидируемого дизельного топлива с двух тысяч литров до двухсот, значительное повышение стоимости страхования автомобилей и грузов, а также системная коррупция в структурах полиции, таможенных органах и портовых службах при получении и транспортировке грузов.

Забастовка охватила 135 городов страны

«По причине слабо развитой железнодорожной инфраструктуры автомобильные грузоперевозки в Иране играют в логистике ключевую роль, - отметил Талеби. - Однако из-за многолетних санкций грузовой автопарк страны основательно устарел, а поступающие из Китая новые машины отличаются крайне низким качеством. Настолько низким, что их эксплуатация зачастую убыточна и практически нерентабельна».

Политолог также подчеркнул, что в Иране отсутствуют независимые профсоюзы. Интересы работников формально представляет контролируемый государством Иранский Совет трудящихся, который всеми возможными средствами пытается подавить забастовочное движение.

На фоне протестов дальнобойщиков к акциям присоединились и другие социальные группы. В частности, бастуют работники хлебопекарен, которые терпят серьёзные убытки из-за роста цен на природный газ, регулярных веерных отключений электроэнергии и подорожания муки. В ряде иранских городов зафиксирован острый дефицит муки, вызванный из-за протестов водителей перебоями в доставке продукции.

На фоне протестов дальнобойщиков к акциям присоединились и другие социальные группы

Кроме того, в нескольких регионах страны на улицы вышли фермеры, занимающиеся выращиванием пшеницы. По их словам, государство до сих пор не выплатило задолженности по закупкам урожая зерновых.

Подтверждённые независимыми источниками данные свидетельствуют и о забастовках на предприятиях тяжёлой промышленности. Из-за частых отключений электроэнергии работу приостановили сотрудники сталелитейных и металлопрокатных заводов, а также других промышленных предприятий.

Попытка иранских властей использовать в качестве штрейкбрехеров водителей, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), оказалась неудачной. Из-за сопротивления бастующих и случаев применения силы ситуация вышла из-под контроля. В социальных сетях распространяются фотографии грузовиков КСИР с разбитыми лобовыми стёклами и видеозаписи, на которых протестующие блокируют дороги и насильственно вытаскивают водителей из машин.

Если к протестам присоединятся работники нефтяного сектора, это может привести к полному параличу иранской экономики

Несмотря на массовые аресты, забастовочное движение продолжает расширяться. Руководство страны, по словам наблюдателей, пребывает в растерянности. Как и ожидалось, власти Ирана объявили бастующих «иностранными агентами», обвинив их в работе на спецслужбы Соединённых Штатов и «сионистского образования» с целью дестабилизировать ситуацию в стране в интересах «империалистических держав».

Реза Талеби также подчеркнул, что дальнейшее развитие событий во многом зависит от позиции работников нефтегазовой отрасли.

«Если к протестам присоединятся работники нефтяного сектора, это может привести к полному параличу иранской экономики и стать катастрофическим ударом по режиму аятолл», — считает иранский политолог.

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