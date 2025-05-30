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План Б от Трампа

12:59 970

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает запасной вариант, который позволит сохранить действующие импортные тарифы даже в случае их юридической отмены.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Американские чиновники обсуждают возможные способы, как обосновать пошлины юридически заново, если суд окончательно подтвердит, что Трамп превысил полномочия, используя Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA). На этой неделе суд по международной торговле признал пошлины незаконными, однако позже апелляционная инстанция временно приостановила это решение.

Согласно источникам WSJ, рассматриваются два основных механизма. Первый — временное введение пошлин до 15% на широкий круг товаров на основании статьи 122 Закона о торговле США 1974 года. Эта малоиспользуемая норма позволяет ввести тарифы на 150 дней для коррекции торгового баланса без одобрения Конгресса.

Второй вариант — использование статьи 301 того же закона, на основании которой Трамп ранее вводил пошлины против Китая. Этот механизм требует более длительных процедур, но считается юридически устойчивым, так как направлен на борьбу с недобросовестной торговой практикой.

Ранее Трамп заявил, что пошлины нужны для восстановления экономики США и защиты от внешнего давления. Он охарактеризовал десятилетия внешней торговли как «грабеж, насилие и расхищение» со стороны как союзников, так и противников Америки.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что администрация рассматривает альтернативные сценарии, но подробностей не раскрыла. WSJ подчеркивает, что Белый дом не спешит официально запускать план Б, чтобы это не было расценено как признание поражения в суде.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил «днем освобождения» американской экономики, введя «взаимные» тарифы на продукцию из более чем 180 стран, включая ближайших торговых партнёров США. Позднее были сделаны отсрочки для ряда государств. Несмотря на судебные преграды, администрация Трампа, по данным WSJ, намерена сохранить тарифную политику в обновлённом юридическом формате.

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