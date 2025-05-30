Горе-хирург Ильясова получила три года и два месяца

В Сураханском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу директора ООО AzE Estetik Mərkəz Ульвии Ильясовой, обвиняемой в смерти 40-летней Сабиры Велиевой, наступившей в результате операции по коррекции фигуры.

Как сообщает haqqin.az, суд приговорил Ильясову к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении поселкового типа.

Согласно материалам дела, 16 апреля 2025 года было возбуждено уголовное дело по факту смерти Сабиры Велиевой, 1984 года рождения, после хирургической операции. Следствие установило, что 15 апреля Ильясова провела своей родственнице Велиевой операцию по липосакции и пересадке жира. Вместо того чтобы поместить пациентку в специализированное медицинское учреждение для наблюдения, Ильясова отвезла ее в свой частный дом, оставив без медицинского контроля. На следующий день у Велиевой началось кровотечение, которое привело к смерти от острой кровопотери.

Ильясовой были предъявлены обвинения по статьям 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В качестве меры пресечения до суда была избрана мера в виде надзора полиции.

У Сабиры Велиевой остались 10-летние дети-близнецы — девочка и мальчик.