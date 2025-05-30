Азербайджанцы смогут ездить в Китай без визы

Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение о взаимном безвизовом режиме между Азербайджаном и Китаем. Законопроект был принят на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, граждане обеих стран, имеющие общегражданские паспорта, могут въезжать на территорию другой стороны без визы и оставаться там максимум 30 дней, а также не более 90 дней в общей сложности в течение последовательного 180-дневного периода.

Документ вступает в силу через 30 дней после получения письменного уведомления о завершении сторонами внутренних процедур по дипломатическим каналам. В случае подачи уведомления об отмене соглашение прекратит действие через 90 дней.

Документ охватывает только краткосрочные поездки. Соглашение о безвизе заключено на неопределенный срок.