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Эр-Рияд предупреждал Тегеран: Потом будет поздно...

13:15 792

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд предупреждал Иран о необходимости серьезно отнестись к предложению президента США Дональда Трампа о заключении ядерной сделки, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Хаменеи с министром обороны Саудовской Аравии

С этой целью в апреле в Тегеране находился министр обороны Саудовской Аравии Халид ибн Салман. По словам источников, на закрытой встрече с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, которая состоялась 17 апреля, присутствовали президент Ирана Масуд Пезешкиан, начальник Генштаба вооруженных сил Мохаммад Багери и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Хотя СМИ освещали визит 37-летнего принца, содержание секретного послания короля Салмана ранее не публиковалось, отмечает Reuters. По словам четырех источников, принц Халид, который был послом Саудовской Аравии в Вашингтоне во время первого срока Трампа, предупредил иранских чиновников, что у лидера США мало терпения для затяжных переговоров.

По словам источников Reuters, на встрече Халид ибн Салман предупредил иранских чиновников, что у Дональда Трампа «мало терпения для затяжных переговоров», а «окно для дипломатии» скоро закроется. Собеседники агентства передают, что Эр-Рияд призывал заключить соглашение с США, чтобы избежать угрозы атаки со стороны Израиля, поскольку регион не выдержит дальнейшей эскалации напряженности.

Масуд Пезешкиан, по данным Reuters, на встрече сказал, что хочет заключить сделку, предполагающую снятие западных санкций с Ирана. При этом он подчеркнул, что Тегеран не готов отказаться от права на мирную ядерную программу. В это же время, со слов источников, иранские чиновники считают «непредсказуемым» подход администрации Трампа к переговорам.

По данным Reuters, иранские власти могут временно заморозить все обогащение урана, тем самым разрешив самый конфликтный вопрос, возникший в ходе их диалога с США. Иранский МИД отрицал такую возможность. Вместе с тем Дональд Трамп на этой неделе заявлял, что стороны могут достичь соглашения в ближайшее время.

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