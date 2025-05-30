Важные заявления Фидана в Киеве

«Либо мы позволим этой войне продолжаться, либо достигнем прочного мира в течение этого года», - сказал турецкий министр на пресс-конференции в Киеве.

«Мы искренне считаем, что можно завершить первые и вторые прямые переговоры в Стамбуле встречей между господином Трампом, господином Путиным и господином Зеленским под руководством господина Эрдогана», — сказал Фидан на пресс-конференции в Киеве.

При этом Фидан отметил, что вопрос Украины в НАТО остается дискуссионным внутри альянса и есть различные позиции.

«По поручению нашего президента мы реализовываем челночную дипломатию. Сначала в Москве мы послушали российскую сторону, передали наши мысли и оценки. И как знаете, Россия заявила о своей готовности 2 июня продолжить переговоры. А сегодня в Киеве у нас обмен мнениями с украинскими друзьями», - сказал Фидан.

Глава МИД Турции отметил, что уже обсудил последние события с коллегой Андреем Сибигой. У Фидана также запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. «И как в начале отметил, сегодня еще меня будет принимать уважаемый президент и я передам ему сообщение нашего президента Эрдогана», - заявил он.

Министр подчеркнул, что Турция полностью поддерживает территориальную целостность и независимость Украины. По его словам, Турции не важно, где именно будут проводиться переговоры Украины и РФ, но страна заинтересована в том, чтобы максимально быстро достичь завершения войны. По его мнению, ожидания относительно перемирия и завершения войны выросли, а реализация обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу» показала, что переговоры могут привести к конкретике.