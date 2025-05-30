Украина требует меморандум

Россия должна предоставить Украине меморандум ко второму раунду переговоров, чтобы предстоящая встреча делегаций была субстантивной и предметной. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы переговоры с Москвой продолжались, поскольку желает завершить полномасштабную войну до конца текущего года. Также Украина заинтересована в установлении временного перемирия.

«Мы это подтвердили во время последних встреч наших делегаций с российской стороной. Украина по результатам предыдущей встречи в Стамбуле уже передала российской стороне свое видение дальнейших шагов, дальнейших мирных усилий, в частности, относительно параметров будущего перемирия», - пояснил он.