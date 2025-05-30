«Чудо-массажисту» Гашимову дали три года

Как сообщает haqqin.az, Гашимов, проживавший в Губе на съемной квартире, предлагал местным жителям услуги «лечебного массажа» с обещанием восстановить здоровье. Несмотря на отсутствие лицензии Министерства здравоохранения и наличие лишь шестимесячного курса, пройденного в России, он уверял страдающих параличом и другими заболеваниями в возможности полного излечения, присвоив в итоге более 24 тысяч манатов.

На суде обвиняемый вины не признал. В своих показаниях он заявил: «У меня нет медицинского образования, но в 2000 году я прошел шестимесячные курсы массажа в России. До 2008 года жил там, затем переехал в Азербайджан. Работал массажистом в разных местах, был официально зарегистрирован, имел ИНН. С 2020 года жил в Губе. Я просто делал массаж и никому не обещал полного излечения. За три месяца до ареста прекратил деятельность и переехал в Баку».

Среди потерпевших — жительница Сиязанского района, обратившаяся к Гашимову в надежде на исцеление своей дочери с врожденным параличом, из-за которого та не могла ходить. «Шаиг уверял, что за 20 дней массажа вылечит мою дочь. Я поверила, надеясь на чудо. Дважды заплатила по 1400 манатов. Он говорил, что через месяц она сможет не только ходить, но и бегать. К сожалению, никакого результата не было», - рассказала женщина.

Другой потерпевший, страдавший хроническими болями в спине, также обратился к массажисту: «Мне говорили, что у него «целебные руки». После первого сеанса стало немного легче. Он сказал, что нужно продолжать, и я обязательно выздоровею. Проходил курс почти 180 дней, заплатил 13 тысяч манатов. Боли только усилились — тогда я понял, что меня обманули».

Cуд приговорил Шаига Гашимова к 3 годам лишения свободы. Как пишут азербайджанские СМИ, Гашимов является братом заслуженной артистки Айбениз Гашимовой.