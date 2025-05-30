Бесплатный сыр в мышеловке Трампа

Дональд Трамп нашел новый способ убедить Канаду присоединиться к США в качестве 51 штата. Он призвал ее войти в свой амбициозный план создания так называемого «Золотого купола», который защитил бы Америку от нападения вражеских ракет (haqqin.az недавно подробно написал об этом). Для этого Трамп потребовал от Оттавы выплатить 61 миллиард долларов. А в противном случае, как он написал в своей социальной сети Truth Social, Канада останется «отдельной, но неравноправной нацией». Если же северный сосед захочет присоединиться к США, то это не будет стоить ему ничего. «ZERO DOLLARS», - написал Трамп заглавными буквами, чтобы понятнее было.

Весь мир знает, каким гениальным мастером сделок является Дональд Трамп. Но нередко, как в этом случае он проявляет свой дар в мире зазеркалья. Канаде не нужен ни «золотой», ни серебряный, ни пластилиновый купол, тем более такой, на который у нее просто нет денег. Она спокойная демократическая страна, которая ни на кого не намерена нападать и ни от кого не ожидает атаки. А вот без ее помощи трамповский «Золотой купол» реализовать невозможно. И это, как пишет издание Politico, «плохая новость для Трампа — он не сможет воздвигнуть купол без Канады». Дело в том, что только Канада может предоставить радары и воздушное пространство, чтобы отследить ракеты противника — России или Китая. Американские военные эксперты уже давно составили возможную траекторию этих ракет. Самый близкий путь для нападения на Америку — через Арктику, через Северный полюс.

Главное преимущество Канады — ее огромная территория. Воздушное пространство над ней — критически важный фактор для американских станций наблюдения и предотвращения ракетного нападения русских или китайцев — без этого никуда. «Если мы сможем воспользоваться канадской территорией и разместить эти радары в направлении Арктики, это самым драматическим образом повысит нашу способность наблюдать через полюс за Россией и Китаем», - говорит Глен ВанХерк генерал ВВС США в отставке, который до последнего времени был главой Северного командования США. И предоставление такой возможности для США обойдется «ZERO DOLLARS», если, конечно две стороны договорятся. Нельзя говорить, что Канада совсем не заботится о своей защите от возможного ракетного нападения. Она играет важнейшую роль в деятельности гигантского зонтика всего севера американского континента. Это созданный 67 лет назад воздушный щит по названию NOMAD – North American Aerospace Defense Command. Канада оплатила до 40 процентов инвестиций в него, а именно 38 миллиардов долларов на размещение новых радаров в течение двух следующих десятилетий.