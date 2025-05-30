Бесплатный сыр в мышеловке Трампа

Дональд Трамп нашел новый способ убедить Канаду присоединиться к США в качестве 51 штата. Он призвал ее войти в свой амбициозный план создания так называемого «Золотого купола», который защитил бы Америку от нападения вражеских ракет (haqqin.az недавно подробно написал об этом).
Для этого Трамп потребовал от Оттавы выплатить 61 миллиард долларов. А в противном случае, как он написал в своей социальной сети Truth Social, Канада останется «отдельной, но неравноправной нацией». Если же северный сосед захочет присоединиться к США, то это не будет стоить ему ничего. «ZERO DOLLARS», - написал Трамп заглавными буквами, чтобы понятнее было.
Весь мир знает, каким гениальным мастером сделок является Дональд Трамп. Но нередко, как в этом случае он проявляет свой дар в мире зазеркалья. Канаде не нужен ни «золотой», ни серебряный, ни пластилиновый купол, тем более такой, на который у нее просто нет денег. Она спокойная демократическая страна, которая ни на кого не намерена нападать и ни от кого не ожидает атаки.
А вот без ее помощи трамповский «Золотой купол» реализовать невозможно. И это, как пишет издание Politico, «плохая новость для Трампа — он не сможет воздвигнуть купол без Канады».
Дело в том, что только Канада может предоставить радары и воздушное пространство, чтобы отследить ракеты противника — России или Китая. Американские военные эксперты уже давно составили возможную траекторию этих ракет. Самый близкий путь для нападения на Америку — через Арктику, через Северный полюс.
Главное преимущество Канады — ее огромная территория. Воздушное пространство над ней — критически важный фактор для американских станций наблюдения и предотвращения ракетного нападения русских или китайцев — без этого никуда. «Если мы сможем воспользоваться канадской территорией и разместить эти радары в направлении Арктики, это самым драматическим образом повысит нашу способность наблюдать через полюс за Россией и Китаем», - говорит Глен ВанХерк генерал ВВС США в отставке, который до последнего времени был главой Северного командования США.
И предоставление такой возможности для США обойдется «ZERO DOLLARS», если, конечно две стороны договорятся.
Нельзя говорить, что Канада совсем не заботится о своей защите от возможного ракетного нападения. Она играет важнейшую роль в деятельности гигантского зонтика всего севера американского континента. Это созданный 67 лет назад воздушный щит по названию NOMAD – North American Aerospace Defense Command. Канада оплатила до 40 процентов инвестиций в него, а именно 38 миллиардов долларов на размещение новых радаров в течение двух следующих десятилетий.
Однако присоединяться к «Золотому куполу» Трампа - крайне дорогостоящему проекту, который оценивается в 600 миллиардов долларов, но является совершенно непродуманным она не собирается. Особенно в формате ультиматума. И об этом говорят как в Канаде, так и в США. «Ничего из возможного сотрудничества по «Золотому куполу» не было обсуждено», - говорит демократ Джек Рид, член сенатского комитета по вооруженным силам. – А президент своей риторикой лишь вызвал отчуждение значительной части канадцев, чье отношение к США транслируется на высший политический уровень. Старая добрая связка - Канада-США уже не действует. Сейчас мы говорим - «Ничего уже не можем сделать легко».
Новый премьер-министр Канады Марк Карни встретился в Дональдом Трампом, но никаких судьбоносных решений там принято не было, и судьба «Золотого купола» не обсуждалась. Но обращает на себя внимание, что на первой же неделе Карни подписал с Австралией соглашение на 4 миллиарда долларов о размещении мощного радара, построенного британской компанией BAE. Канада планирует установить этот и другие новые радары в Арктике.
Что же касается «Золотого купола», то Карни сказал, что он не намерен участвовать в обсуждении выдвинутых Трампом условий.
На этой неделе Канаду посетил британский король Карл III. Визит британского монарха, который в Канаде является церемониальным главой государства, был задуман как демонстрация поддержки в нынешнем противостоянии Канады президенту США Дональду Трампу. Карл III пообещал «защищать канадцев и их суверенные права».
Парламент Канады стоя аплодировал королю, когда он произнес словам из канадского гимна: «Настоящий Север силен и свободен».