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Зеленский о поставках Taurus

13:57 317

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что переговоры с Германией о передаче Украине крылатых ракет Taurus продолжаются, однако подчеркнул конфиденциальный характер диалога.

Об этом он заявил в интервью телеканалу RTL.

«Мы работаем в этом направлении», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможных поставках ракет.

Он добавил, что между ним и канцлером Германии Фридрихом Мерцем достигнута договоренность не обсуждать часть тем публично:

«Есть определенные темы, по которым мы с канцлером Мерцем договорились не обсуждать их публично. Я пообещал ему это и придерживаюсь обещания».

Канцлер Германии в свою очередь ранее отмечал, что не исключает передачу Украине дальнобойных ракет, подчеркнув, что это будет «в пределах возможного».

С момента формирования правительства Мерца в начале мая официальный Берлин ограничил публичную информацию о типах вооружения, которые могут быть переданы Киеву. Тем не менее, внутри правящего блока ХДС/ХСС все чаще звучат призывы к поставкам Taurus Украине.

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