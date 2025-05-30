Зеленский о поставках Taurus

Об этом он заявил в интервью телеканалу RTL.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что переговоры с Германией о передаче Украине крылатых ракет Taurus продолжаются, однако подчеркнул конфиденциальный характер диалога.

«Мы работаем в этом направлении», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможных поставках ракет.

Он добавил, что между ним и канцлером Германии Фридрихом Мерцем достигнута договоренность не обсуждать часть тем публично:

«Есть определенные темы, по которым мы с канцлером Мерцем договорились не обсуждать их публично. Я пообещал ему это и придерживаюсь обещания».

Канцлер Германии в свою очередь ранее отмечал, что не исключает передачу Украине дальнобойных ракет, подчеркнув, что это будет «в пределах возможного».

С момента формирования правительства Мерца в начале мая официальный Берлин ограничил публичную информацию о типах вооружения, которые могут быть переданы Киеву. Тем не менее, внутри правящего блока ХДС/ХСС все чаще звучат призывы к поставкам Taurus Украине.