Еще один населенный пункт у русских

Российские военные захватили населенный пункт Кондрашовка в Харьковской области Украины.
В сводке Минобороны РФ говорится, что украинский населенный пункт взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Запад».
Российские военные захватили населенный пункт Кондрашовка в Харьковской области Украины.
В сводке Минобороны РФ говорится, что украинский населенный пункт взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Запад».
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