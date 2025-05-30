Китай «расстреливает» небо, чтобы спасти урожай

Власти используют как наземный обстрел облаков, так и распыление реагентов с самолетов и дронов, чтобы стимулировать дожди в ключевых регионах выращивания пшеницы. Такие меры приняты после того, как на прошлой неделе над зерновым поясом страны прошли долгожданные дожди.

Китай активизировал крупнейшую в мире программу по модификации погоды, чтобы вызвать осадки над пострадавшими от засухи районами на севере страны.

По информации Китайского метеорологического управления, координированные операции по «засеву» облаков проводились во Внутренней Монголии, Шэньси, Шаньси, а также в провинциях Нинся и Ганьсу.

Метод основан на введении в облака химических реагентов с помощью ракет или авиации для создания или усиления осадков. Также технология применяется для уменьшения вероятности града и регулирования снежных осадков.

Как утверждает Пекин, программа модификации погоды играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, особенно на фоне усиливающихся последствий климатических изменений. В 2025 году, по данным агентства Синьхуа, Китай провёл на 20% больше операций по вызыванию дождя, чем за аналогичный период прошлого года, что, по их данным, увеличило количество осадков почти на треть.

Метеорологи утверждают, что только за одну неделю при помощи химического засева облаков было получено около 500 миллионов кубометров дополнительных осадков.

«Технологии модификации погоды — это важный элемент в построении метеорологической сверхдержавы», — заявил директор Центра модификации погоды Ли Цзимин.