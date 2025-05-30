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Американцы парализовали капиталы российских олигархов

15:00 1128

Сотни трастов, связанных с россиянами, остались без управления в Лихтенштейне — одном из старейших налоговых убежищ Европы. Причина — санкции, введённые США после начала войны в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, на территории княжества зарегистрировано несколько сотен трастов, в которых россияне размещали яхты, элитную недвижимость и иные активы. После введения ограничений в отношении ряда бенефициаров, включая бизнесменов Геннадия Тимченко (владелец Volga Group, близкий к Путину) и Владимира Потанина (глава холдинга «Интеррос»), управляющие ряда трастов стали массово отказываться от своих обязанностей, опасаясь вторичных санкций.

Как сообщил представитель правительства Лихтенштейна, на данный момент без директоров остались 475 трастов, хотя не все из них напрямую связаны с подсанкционными лицами. В результате кризиса власти княжества начали процесс реструктуризации: в 350 трастах назначаются новые управляющие, 40 — подлежат ликвидации, а ещё 85 пока невозможно реорганизовать из-за отсутствия администраторов.

По словам источников Reuters, такая реакция лихтенштейнских властей вызвана не только внутренней необходимостью, но и внешним давлением, прежде всего со стороны США. Хотя Дональд Трамп официально не заявлял о планах ужесточения санкционного режима, Вашингтон неформально продолжает настаивать на жёстком контроле за трастами с российскими корнями.

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