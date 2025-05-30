USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

В США накрыли армянскую мафию: много задержанных

видео
15:06 1613

Телеканал Fox News обнародовал кадры разоблачения армянской преступной группировки в Лос-Анджелесе, обвиняемой в хищении $30 млн путем мошенничества.

Согласно информации, 14 человек, имеющих армянское происхождение, подозреваются в попытке незаконного присвоения десятков миллионов долларов, выделенных правительством США для помощи нуждающимся.

Кадры, предоставленные телеканалу министерством внутренней безопасности США (Department of Homeland Security - DHS), зафиксировали момент задержания одного из подозреваемых - мужчины, скрывавшегося под псевдонимом Уильям Макгреян. Он был арестован в своем доме в Лос-Анджелесе. Его задержали в собственном доме в Лос-Анджелесе.

«По мнению следователей, Макгреян являлся организатором транснациональной преступной сети, похитившей около $30 млн, предназначенных для помощи во время пандемии COVID-19 и поддержки малого бизнеса», — сообщает корреспондент Fox News.

Министерство внутренней безопасности США отмечает, что в ходе операции под стражу были взяты 14 человек, большинство из которых уже получили гражданство США. Им предъявлены обвинения в сговоре, мошенничестве с банковскими переводами и отмывании денег.

Следствие выяснило, что преступники создали ряд фиктивных компаний, используя поддельные документы. Часть украденных средств пошла на приобретение недвижимости и предметов роскоши, а оставшиеся деньги были переведены в Армению, что осложнило их отслеживание. Всего задержанные запросили из федерального бюджета около $47 млн, из которых порядка $30 млн им удалось незаконно присвоить.

«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке видео; обновлено 15:56
15:56 4545
Забастовка парализовала Иран
Забастовка парализовала Иран что происходит?
12:57 3282
Кремль назвал условия встречи Путина, Трампа и Зеленского
Кремль назвал условия встречи Путина, Трампа и Зеленского
14:28 3048
Курды упаковывают чемоданы
Курды упаковывают чемоданы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 3200
Бесплатный сыр в мышеловке Трампа
Бесплатный сыр в мышеловке Трампа наша корреспонденция
13:51 2214
Взрыв на крупнейшем оборонном заводе Сербии
Взрыв на крупнейшем оборонном заводе Сербии
14:14 1956
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед наш комментарий
29 мая 2025, 23:12 5977
Переговоры Зеленского и Фидана
Переговоры Зеленского и Фидана фото; обновлено 15:42
15:42 3018
Украинцы хотят полного прекращения огня
Украинцы хотят полного прекращения огня ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 2377
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепи
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепи наше расследование
29 мая 2025, 20:57 6024
Минобороны Азербайджана заявляет...
Минобороны Азербайджана заявляет...
12:36 2652

ЭТО ВАЖНО

«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке видео; обновлено 15:56
15:56 4545
Забастовка парализовала Иран
Забастовка парализовала Иран что происходит?
12:57 3282
Кремль назвал условия встречи Путина, Трампа и Зеленского
Кремль назвал условия встречи Путина, Трампа и Зеленского
14:28 3048
Курды упаковывают чемоданы
Курды упаковывают чемоданы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 3200
Бесплатный сыр в мышеловке Трампа
Бесплатный сыр в мышеловке Трампа наша корреспонденция
13:51 2214
Взрыв на крупнейшем оборонном заводе Сербии
Взрыв на крупнейшем оборонном заводе Сербии
14:14 1956
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед
Трамп загубил Америку: Китай выходит вперед наш комментарий
29 мая 2025, 23:12 5977
Переговоры Зеленского и Фидана
Переговоры Зеленского и Фидана фото; обновлено 15:42
15:42 3018
Украинцы хотят полного прекращения огня
Украинцы хотят полного прекращения огня ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 2377
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепи
Армянские националисты – Трамп – христианское лобби. Звенья одной цепи наше расследование
29 мая 2025, 20:57 6024
Минобороны Азербайджана заявляет...
Минобороны Азербайджана заявляет...
12:36 2652
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться