В США накрыли армянскую мафию: много задержанных

Согласно информации, 14 человек, имеющих армянское происхождение, подозреваются в попытке незаконного присвоения десятков миллионов долларов, выделенных правительством США для помощи нуждающимся.

Кадры, предоставленные телеканалу министерством внутренней безопасности США (Department of Homeland Security - DHS), зафиксировали момент задержания одного из подозреваемых - мужчины, скрывавшегося под псевдонимом Уильям Макгреян. Он был арестован в своем доме в Лос-Анджелесе. Его задержали в собственном доме в Лос-Анджелесе.

«По мнению следователей, Макгреян являлся организатором транснациональной преступной сети, похитившей около $30 млн, предназначенных для помощи во время пандемии COVID-19 и поддержки малого бизнеса», — сообщает корреспондент Fox News.

Министерство внутренней безопасности США отмечает, что в ходе операции под стражу были взяты 14 человек, большинство из которых уже получили гражданство США. Им предъявлены обвинения в сговоре, мошенничестве с банковскими переводами и отмывании денег.

Следствие выяснило, что преступники создали ряд фиктивных компаний, используя поддельные документы. Часть украденных средств пошла на приобретение недвижимости и предметов роскоши, а оставшиеся деньги были переведены в Армению, что осложнило их отслеживание. Всего задержанные запросили из федерального бюджета около $47 млн, из которых порядка $30 млн им удалось незаконно присвоить.