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В Белом доме рассказали, в каком случае США покинут мирный процесс

15:18 693

Президент США Дональд Трамп может выйти из мирного процесса по Украине, если сочтет, что его пытаются использовать в чужих интересах.

Об этом заявил спецпредставитель президента Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News.

«Если президент почувствует, что его используют и нет надежды на прогресс, он скажет: «Все, с нас хватит. Европа, теперь это ваша проблема. Разберитесь с ней»», — отметил Келлог.

Он добавил, что вопрос урегулирования российско-украинской войны остается для него самым тревожным, поскольку ситуация носит глобальный характер, и ее провал повлечет последствия для всего мира.

«Это уже не та ситуация, что была в первый срок Трампа. Тогда Россия, Китай, Иран и КНДР действовали отдельно. Сейчас у них заключены партнерства и даже оборонные договоры, как с Северной Кореей. Если вы перестанете следить за этим — может случиться что-то очень плохое, и за это придётся отвечать», — подчеркнул Келлог.

Он также выразил надежду, что все решения по Украине будут разумны и тщательно продуманы, и отметил, что президенту Трампу стоит полагаться на советы своих ближайших советников.

Ранее посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что сложно предсказать, действительно ли США готовы выйти из мирных переговоров. По его словам, глобальная политика сейчас крайне непредсказуема.

Кроме того, как отмечает Associated Press, в случае выхода США из мирного процесса дальнейшее развитие событий на поле боя будет напрямую зависеть от того, продолжит ли Вашингтон оказывать военную и финансовую поддержку Украине.

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