Гусейнову – арест, Мамедову – подписка о невыезде

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Военную прокуратуру, в ходе расследования установлены обоснованные подозрения в том, что военнослужащий Министерства обороны Азербайджана Азад Мамедов, занимая должность начальника службы N-ской воинской части, совершил присвоение и другие незаконные действия.

Кроме того, в рамках продолжающихся следственных мероприятий выявлены обоснованные подозрения в том, что гражданское лицо Джахангир Гусейнов в сговоре с различными военнослужащими совершил присвоение.

На основании собранных доказательств Джахангир Гусейнов и Азад Мамедов привлечены к уголовной ответственности по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК Азербайджана. В отношении Дж.Гусейнова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении А.Мамедова — подписка о невыезде.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу продолжается, принимаются все необходимые меры в соответствии с требованиями законодательства, в том числе для выявления и привлечения к ответственности других лиц, совершивших преступление.