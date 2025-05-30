Большие потери России в войне с Украиной

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году количество погибших российских военных, которых удалось установить поименно, достигло 110 608 человек, следует из подсчета «Русской службы BBC» и «Медиазоны».

По числу потерь на долю населения среди регионов России с большим отрывом лидирует Тыва (120 смертей на каждые 10 тысяч мужчин). Следом идут Бурятия (91 смерть) и республика Алтай (89).

Каждый четвертый погибший житель Тывы — это осужденный, отправленный на войну из колонии. Это в полтора раза выше, чем средние показатели по России.

Тыва, отмечает «Русская служба BBC», более 10 лет занимает первое в стране место по уровню преступности на 100 тысяч человек. При этом в этой республике, судя по доступной статистике, чаще, чем в других регионах РФ, приговаривают за умышленное причинение вреда здоровью, убийства и покушения.

Но самая крупная категория потерь среди жителей Тывы — это профессиональные военные, пишет «Би-би-си». Они составляют треть всех подтвержденных потерь в республике, что в 1,5 раза больше, чем в среднем по России.

В Тыве базируется 55-я мотострелковая бригада, которая участвовала в полномасштабном вторжении в Украину с первых дней и понесла существенные потери, отмечает издание.

В Бурятии каждый пятый погибший был мобилизованным. Это почти в два раза больше, чем в среднем по России. Бурятия, отмечает «Русская служба BBC», стала одним из символов жесткой модели мобилизации в России. По данным правозащитников, регион был одним из лидеров как по числу забранных в армию мужчин, так и по количеству жалоб от родственников и самих призванных.

В республике Алтай мобилизацию проводили «в щадящем режиме», а ставку местные власти сделали на добровольцев. В итоге для этой республики доля погибших добровольцев — 47% от общего числа потерь, что в 1,9 раза больше, чем в среднем по России.

Для сравнения журналисты приводят данные по Москве. Там на 10 тысяч мужского населения приходится только трое погибших. Из них только 10% — заключенные, 26% — добровольцы, 15% — мобилизованные и 20% — профессиональные военные.